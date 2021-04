Un’italiana alla guida di Reuters, è la prima donna in 170 anni

LONDRA – Continua l’avanzata delle donne ai vertici del giornalismo inglese, stavolta tingendosi di tricolore con la nomina di un’italiana alla direzione dell’agenzia Reuters. Alessandra Galloni, 47 anni, romana, laurea ad Harvard, master alla London School of Economics, quadrilingue, lunga esperienza come corrispondente estero al Wall Street Journal e poi una brillante carriera dentro alla Reuters con l’incarico di caporedattore esteri, coordinatrice di oltre 200 corrispondenti sparsi per il mondo e infine global managing editor, è la prima donna nell’incarico in 170 anni di storia di una delle più importanti agenzie di informazione del pianeta.

Come hanno sottolineato subito vari esponenti politici italiani è una notizia che fa piacere al nostro paese: dal leader del Partito Democratico Enrico Letta, che ha twittato: “Complimenti! Non credo che nessun giornalista italiano abbia mai ricoperto una responsabilità simile in uno dei top media globali”; al sottosegretario agli Affari Europei Vincenzo Amendola, che ha esclamato: “Orgoglio italiano!”.

In Inghilterra non è la prima volta di una donna a capo di un grande organo di informazione, bensì la continuazione di una tendenza iniziata già da qualche tempo e cresciuta negli ultimi anni. La prima per così dire a rompere il ghiaccio è stata Rebekah Brooks, nel 2003 prima donna a dirigere il Sun, il quotidiano tabloid di proprietà del magnate dell’editoria Rupert Murdoch, in precedenza più giovane direttore di un giornale nazionale quando nel 2000 fu nominata a capo del domenicale del gruppo, News of the World.

Ma è negli ultimi cinque-sei anni che le donne hanno occupato le poltrone più importanti e ambite del giornalismo britannico. Nel febbraio 2015 Zanny Minton Beddoes è diventata la prima donna a dirigere il settimanale The Economist. Pochi mesi dopo, nel giugno dello stesso anno, Katharine Viner è diventata il primo “editor-in-chief” di sesso femminile del quotidiano Guardian. E nel 2020 Roula Khalaf è diventata la prima donna a dirigere il Financial Times. Se si aggiunge che dal 2018 c’è una donna anche alla direzione dello storico tabloid Daily Mirror, Alison Philips, la presenza femminile ai vertici del giornalismo britannico è preponderante.

E adesso a completarla c’è la nomina di Alessandra Galloni alla testa di un’agenzia che ha 2.500 giornalisti, sedi di corrispondenza ovunque e rappresenta uno dei più autorevoli media globali, competendo nel campo delle agenzie di stampa con Bloomberg, Associated Press e France Presse. “Da 170 anni Reuters si è imposta come indipendente e credibile per la sua copertura globale dell’informazione”, ha detto nel suo primo commento sull’incarico, che inizierà dal mese prossimo. “Per me è un onore dirigere una redazione così piena di talenti e di giornalisti stimolanti”. Su Twitter ha aggiunto: “Onorata di guidare la migliore redazione del mondo”. Sul medesimo social network, il suo predecessore Stephen Adler, che ha diretto la Reuters per un decennio, portando l’agenzia a vincere sette Pulitzer, i più importanti premi del giornalismo mondiale, ha cinguettato: “Felice di passare il comando a una brillante editor e a una fantastica collega!” Al che Galloni ha replicato con un altro tweet: “Un esempio difficile da seguire! Un grande grazie Stephen!”

Va ricordato che c’è stata un’antesignana ad aprire la strada alle donne nel giornalismo anglosassone delle ultime generazioni: Tina Brown, l’inglese che, dopo avere diretto a soli 25 anni la rivista Tatler nel suo paese, ha occupato a lungo un ruolo chiave nel giornalismo americano dirigendo il mensile Vanity Fair dal 1984 al 1992, il settimanale New Yorker dal 1992 al 1998 e il sito Daily Beast dal 2008 al 2013, vincendo numerosi premi.