un-sorriso-sui-volti-delle-vittime-dei-khmer-rossi,-la-provocazione-dell’artista-fa-infuriare-la-cambogia

BANGKOK – Con il numero 00721 è identificata negli archivi dell’Olocausto cambogiano una giovane vittima dei feroci Khmer Rouge. Il ragazzo nella foto in bianco e nero dell’archivio storico della famigerata prigione di Tuol Sleng a Phnom Penh guarda l’obiettivo dei boia con tristezza premonitrice del suo destino. E’ già stato torturato ripetutamente, e quel ritratto è l’unico per il quale abbia mai posato in vita sua, dopo un processo sommario a morte e la catalogazione visiva per soddisfare le regole della burocrazia comunista negli anni del regime ultramaoista di Pol Pot tra il ’75 e il ’79.

Il prigioniero 00721 e’ ricomparso due giorni fa su molti siti e media del mondo con lo stesso viso, ma è colorato e ha lo sguardo sbarazzino di un suo qualunque coetaneo di oggi, gli occhi ridenti, le labbra allungate in un largo sorriso. E’ stata l’idea di un professionista del ritocco di foto vecchie e d’epoca, l’irlandese Matt Loughrey, non uno molto famoso ma di certo deciso a farsi strada con una provocazione che ha lasciato basiti o indignati milioni di cambogiani e non solo, a leggere la sequenza di insulti globali via social. Sono stati cosi tanti da costringere la rivista online di news Vice a rimuovere la sequenza per evitare un ulteriore emorragia di lettori.

La seconda immagine della serie – la detenuta 03656, quasi tremila vittime dopo il ragazzo precedente – è se possibile ancora piu’ impressionante. Forse perché si tratta di una adolescente con i capelli corti, obbligatori a quel tempo, e un’acconciatura leziosa che fa contrasto col suo sguardo scuro, disperato. Nel ritocco del manipolatore irlandese – difeso da pochi seguaci del diritto di espressione – il taglio dei capelli è lo stesso, ma occhi e bocca sembrano di un’altra, radiosa, ottimista verso il futuro.

“Colmare un divario tra storia e arte”, è il motto che accompagna tutte le immagini della galleria di Loughrey. Ma l’unico merito, seppure insufficiente a placare l’ondata di sdegno che ha sollevato, è l’aver riportato l’attenzione pubblica sugli orrori di quella ex scuola ribattezzata “S21” alla periferia della capitale. Ci morirono tra i 14 e i 17mila prigionieri di ogni età numerati – come 00721 – al culmine di inaudite privazioni e torture con sofisticati macchinari di morte.

“Esistono abissi di dolore difficili da riempire con trovate commerciali”, hanno scritto i netizen infuriati. Specialmente se “l’obiettivo vero dell’autore – sospetta uno di loro – è quello di vendere piu’ foto ritoccate di nonni e case di famiglia, acquistabili via Paypal a prezzi tra i 45 e i 99 dollari Usa”.

Alterare un ricordo intimo o tra amici non è la stessa cosa che abbellire un simbolo delle crudeltà di cui sono capaci gli uomini fanatici. Tutti hanno percepito nelle immagini coi sorrisi falsi delle vittime una mancanza di rispetto neppure paragonabile a quella di un artista folle che va a ridipingere le foto nei cimiteri. Uomini donne e bambini ritratti a Tuol Sleng – degli altri si hanno rarissime istantanee da vivi – erano tutte vittime di un’ideologia che li voleva al lavoro nei campi senza scuole, libri e classi sociali. Pol Pot e i suoi compagni hanno sterminato cosi in meno di 5 anni un quarto della popolazione khmer della ex “Kampuchea Democratica” come la chiamavano, tra dissidenti veri e presunti, vittime di fame e malattie.

A rendere ulteriormente imbarazzante il rumore che sta accompagnando questa operazione mediatica seguita alla pubblicazione delle immagini ritoccate, è la coincidenza con un altro periodo storico drammatico e turbolento di un paese vicino, il Myanmar. Se non analogo nelle forme, il despotismo del regime militare è nella sostanza ricco di similitudini visto il livello di crudeltà già mostrato dai soldati birmani contro chiunque si ribelli.

La popolazione del Myanmar inerme contro il mezzo milione di soldati regolari, non riesce ad ottenere l’aiuto militare esterno di cui ha bisogno, come non lo ottenne la gente cambogiana degli anni ’70 prima della liberazione portata dai soldati vietnamiti. In entrambi i casi, è stata la Cina a impedire una risposta internazionale che andasse oltre le sanzioni commerciali, e dopo i maoisti di Pol Pot ora Pechino difende – finché potrà – anche i generali del golpista Min Aung Hlaing.

Nella controversia sulle immagini dei detenuti di Tuol Sleng si trova un’altra piccola ma significativa analogia visiva con i fatti birmani, una foto che ha colpito il Web come un fulmine. E’ il selfie di una ragazza di Mandalay che poco prima di venire colpita mortalmente alla testa mostrava sulle chat degli amici la maglietta con su scritto: Everything will be all right, Andra’ tutto bene. La vittima, 19 anni appena compiuti, sorrideva di suo, fiduciosa o incosciente, nello sguardo una speranza più forte della paura.

Esattamente l’opposto della sua coetanea numero 03656 immortalata dagli aguzzini del centro S21 di Tuol Sleng. Come dimostrano il suo e gli altri ritratti di esseri umani scheletrici, tutti avevano chiaramente perso nello sguardo ogni aspettativa nel futuro. Ed è cosi – sostengono i critici della pubblicazione di Vice – che quei volti dovrebbero restare impressi nella memoria di tutti per non dimenticare. Abbellirli non è solo un’operazione eticamente discutibile – hanno scritto altri – ma possibile fonte di sofferenza per i molti familiari ancora vivi.

Per figli, nipoti e amici è stato penoso anche attendere il verdetto della giustizia umana contro la manciata di capi comunisti sopravvissuti, sottoposti a un lento e interminabile processo con una sentenza all’ergastolo per i pochi anni che gli restavano da vivere. Tra gli imputati c’era lo stesso ex direttore dell’inferno di Tuol Sleng, morto l’anno scorso a 77 anni e noto col nomignolo tristemente celebre di Duch, un uomo meticoloso che ordinava alle sue vittime di scavarsi la fossa e raccoglieva ogni dettaglio delle operazioni da mostrare ai suoi superiori, incluse le foto prima dell’esecuzione.

Due dei capi di Duch hanno assistito in vita alla condanna: Nuon Chea, secondo in comando dopo Fratello numero uno Pol Pot, e Khieu Samphan, capo di stato e volto pubblico del regime. Ma dopo avere inizialmente ammesso solo un ruolo di semplice esecutore di ordini, Duch fu l’unico a prendere su di sé il peso delle proprie azioni e si dichiarò pentito chiedendo perdono ai familiari per ciò che aveva fatto – in tutta consapevolezza – nella prigione-macelleria da lui diretta.

Tra le carte del processo emergono molte similitudini con le crudeltà subite nella storia da altri popoli come gli ebrei in Europa. Ma se le leggi tedesche e l’opinione pubblica internazionale hanno saputo vigilare seriamente sul rispetto dell’alto valore simbolico delle immagini degli internati nei campi lager delle SS, non sono stati pochi i tentativi di commercializzazione del dolore patito dai cambogiani grazie a una scarsa attenzione mediatica.

Diverse aree dei celebri killing fields, i campi di sterminio, sono diventate come Choeung Ek meta di turismo e – fino al blocco degli ingressi per Covid – tutte le agenzie di viaggio offrivano l'”attrazione” dei teschi ammucchiati nelle pagode assieme al tour dei templi di Angkor Wat e delle spiagge di Sihanouk Ville. Ma nessuno era mai giunto finora a far sorridere quelle povere ossa con un tocco di photoshop.