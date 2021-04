un-altro-rinvio:-la-provincia-di-cuneo-resta-“zona-rossa”-per-tutta-la-settimana

Niente da fare. Dovrà attendere, almeno, fino all’inizio della prossima settimana la provincia di Cuneo per uscire dalla “zona rossa”. A dispetto di quanto accaduto, da ieri, per il resto del Piemonte e dell’annuncio di cambio di colore a partire da domani, mercoledì 14 aprile, la Regione ha deciso di mantenere la Granda nella fascia di rischio più alto a causa del tasso di incidenza mantenutosi, anche in questi giorni, al di sopra della soglia di allerta di 250 casi di Covid per 100.000 abitanti (277).

La provincia di Cuneo, quindi, sarà ancora blindata fino a domenica 18 aprile: rinviata l’apertura dei negozi, di parrucchieri ed estetiste, la possibilità di spostamento all’interno del proprio comune (e nel raggio di 30km per i comuni sotto i 5000 abitanti) e la ripresa della didattica in presenza per seconda e terza media e, al 50%, per le scuole superiori.

Venerdì 16 aprile si procederà a una nuova verifica dell’evolversi della situazione, per analizzare la possibilità, in caso di miglioramento dei dati, di anticipare l’ingresso in zona arancione già dal weekend.