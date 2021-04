tommaso-zorzi,-iva-zanicchi-su-di-lui-parole-incredibili,-prima-fa-un-racconto-e-poi-dice:-“ha-fatto-un-gesto-…”

Spread the love











Tommaso Zorzi sta spopolando e ormai tutti parlano di lui. Questo ragazzo che dopo l’esperienza nella Casa del grande fratello vip si è fatto conoscere dal grande pubblico, è al centro della tv ormai e le parole che si sentono sul suo conto sono solo bellissime. Da Maurizio Costanzo a Iva Zanicchi i complimenti sono davvero tanti.

Iva Zanicchi dice che Tommaso Zorsi ha compiuto un gran bel gesto

A Iva Zanicchi piace tanto Tommaso Zorsi e non perde occasione per dirlo.

La Zanicchi e Zorsi sono opinionisti quest’anno a L’isola dei famosi e vanno molto d’accordo nonostante la grandissima differenza d’età.

Iva Zanicchi ha rilasciato un’intervista al periodico Mio dove, a proposito di Tommaso Zorsi ha detto: “Ha devoluto quasi tutta la vincita ad una associazione che si occupa di anziani? E’ un gesto meraviglioso che pochi fanno, perché a parole siamo tutti generosi ma nei fatti… Se l’ha fatto dimostra di avere un animo sensibile e generoso. Apprezzo i ragazzi che hanno rispetto per gli anziani”. E poi ha anche aggiunto: “E’ un ragazzo d’oro”.

E poi, ancora ha detto: “E’ un ragazzo d’oro, simpatico, carino. Io credo molto nei giovani perché sono molto meglio di quanto spesso gli adulti pensino”.

Ma poi Iva Zanicchi ha anche detto che è proprio l’atmosfera che si respira dietro le quinte de L’isola dei famosi che è molto piacevole e, a questo proposito ha detto:

“Veramente bellissima. Ilary è sempre sorridente e crea un clima meraviglioso. Non ho mai lavorato in un ambiente così rilassato”.

Iva Zanicchi parla di Akash Kumar

Iva Zanicchi nel salotto di Barbara D’Urso ha parlato di uno dei naufraghi che, ormai, ha lasciato l’isola, Akash Kumar.

E di lui ha detto: “Ha detto che siamo di due epoche diverse. Ma imbecillone hai 26 anni, io 80, è chiaro. Lui è un ragazzo carino ma non si è comportato benissimo all’Isola. Però è bellissimo e potrà rifarsi“.

Insomma, Iva Zanicchi ha sempre parole belle per tutti anche se il debole che ha per Tommaso Zorsi è evidente; questo ragazzo, in poco tempo, è riuscito a conquistare tantissimi personaggi famosi e Maurizio Costanzo ha anche detto che da quando va da lui ospite al Maurizio Costanzo show, la fascia dei ragazzi che seguono il programma è aumentata tantissimo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...