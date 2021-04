Tina Cipollari, il mistero si infittisce: fan sempre più preoccupati

Spread the love

Diventa sempre più un mistero l’assenza di Tina Cipollari a “Uomini e Donne”: il pubblico si è rivolto direttamente all’opinionista

Tina Cipollari (Instagram)

Tina Cipollari continua ancora ad essere assente dallo studio di “Uomini e Donne”. La seguitissima opinionista del dating show di Mediaset, spesso al centro dell’attenzione per le sue furiose liti con la Dama del Trono Over, Gemma Galgani, sembra ormai non lasciare traccia.

Nonostante abbia festeggiato proprio pochi giorni fa e con tanto di candeline i 20 anni di trasmissione nelle vesti di opinionista, la Cipollari è da ormai diverso tempo assente in studio. La padrona di casa in un collegamento video con la simpaticissima Tina, ha ironizzato chiedendole se l’avessero messa ai domiciliari.

L’opinionista però si è solo lasciata andare ad un sorriso senza motivare la sua assenza. Preoccupati i telespettatori del programma si sono rivolti direttamente a lei attraverso i canali social. C’è chi pensa che Tina Cipollari si sia allontanata dal programma per intraprendere nuove esperienze lavorative e chi invece sospetta che possa aver contratto il Covid-19.

Tina Cipollari e Gemma Galgani (da Twitter)

Tina Cipollari già da diverso tempo non è presente negli studi di “Uomini e Donne”. La sua assenza infatti starebbe preoccupando i telespettatori che hanno deciso di rivolgersi direttamente a lei attraverso i canali social. Ma purtroppo la Cipollari sembrerebbe non voler dare alcuna spiegazione.

Della sua assenza in studio però, ne starebbe giovando la sua acerrima nemica Gemma Galgani. Questa ultima infatti continua imperterrita ad essere al centro dell’attenzione corteggiando il bel Cavaliere Nicola Vivarelli. Il ragazzo però ha già più volte messo in chiaro le cose: con la dama può esserci solo un’amicizia! Molto probabilmente a causa dell’abissale differenza di età.