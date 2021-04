TG BYOBLU24 | 13 aprile 2021 | EDIZIONE 19.00

Alcune notizie del TG di oggi:

Non finiscono le polemiche sui vaccini anti Covid e gli enti regolatori non sembrano sempre saper svolgere il ruolo di vigilanza. Ma esiste un conflitto di interesse tra le case farmaceutiche e queste agenzie, come l’EMA?

In un recente comunicato stampa l’Accademia Nazionale di Medicina francese ha affermato che il tampone non causa solo complicazioni considerate benigne come disagio, dolore o sanguinamento, ma anche rischi più gravi. Quello che più preoccupa i medici francesi e attenzionato anche dalla letteratura medica è la rottura della base anteriore del cranio, che può portare a un rischio di meningite.

Un futuro in cui non ci saranno più pandemie e dove i virus sarebbero bloccati prima che si sviluppino i sintomi, potrebbe essere una realtà. Il Defence Advanced Research Project Agency (DARPA), un’unità del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, avrebbe messo a punto un microchip sottocutaneo in grado di riscontrare il Sars-Cov2 prima che si presentino i sintomi.

Manifestazione di protesta degli ambulanti che hanno bloccato un tratto dell’autostrada Roma Napoli. Chiedono la riapertura immediata di tutte le loro attività, seguendo i protocolli già stabiliti con il Ministero della Salute.

UN CANALE TELEVISIVO UNICO NAZIONALE PER I CITTADINI. LA SFIDA, ENTRO IL 10 APRILE. €306.493 of €150.000 raised Youtube ha oscurato il canale di Byoblu. La giustificazione? Le riprese di una manifestazione di piazza di 7 mesi. Per i cittadini, niente diritto di cronaca! Oltre mezzo milione di iscritti costruiti in 14 anni di sacrifici andati in fumo. Duemila interviste a giudici della Corte Costituzionale, politici, economisti, magistrati, avvocati, giornalisti, intellettuali, duecento milioni di visualizzazioni video, tutti i vostri commenti, tutte le vostre condivisioni… tutto andato in fumo!



Abbiamo la possibilità di acquistare un canale nazionale sul digitale terrestre, in una buona numerazione, a un prezzo molto al di sotto del valore di mercato. Servono poco meno di 150 mila euro, e poi Byoblu e DavveroTV entreranno nelle case di tutti gli italiani, dalla Sicilia alla Valle d’Aosta. Bisogna raggiungere questa cifra entro il 10 aprile. Se ci state, se accettate la sfida, fate la vostra donazione ed entriamo, tutti insieme, nella storia, dalla porta principale.