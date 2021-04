sofa-gate,-parla-von-der-leyen:-“mi-sono-sentita-sola-come-donna-ed-europea”.-e-michel-potrebbe-disertare-la-plenaria-dell’europarlamento

BRUXELLES – “Mi sono sentita sola come donna, come presidente e come europea”. Convocati dai capigruppo del Parlamento europeo, Ursula von der Leyen e Charles Michel danno la loro versione sul “sofagate” di Ankara. La tedesca è ancora durissima, gelida, parla di “umiliazione” e “solitudine” di fronte all’atteggiamento del collega che – insieme a Erdogan – resta seduto mente lei, la donna, rimane in piedi, costretta ad accomodarsi su un divano a distanza dai due maschi. Michel si scusa di fronte ai leader dei partiti politici a Strasburgo, ma non garantisce la sua presenza in plenaria all’Eurocamera tra due settimane, quando i due presidenti dovranno riferire in aula. In quei giorni, spiegano fonti europee, l’ex premier belga ha in programma un viaggio in Congo. La notizia inizia a circolare, accolta dallo stupore degli eurodeputati: se Michel non cancellerà il viaggio, la sua posizione si aggraverà ulteriormente.

Il numero uno dell’Europarlamento, David Sassoli, apre la seduta con i capigruppo, von der Leyen e Michel sottolineando che quella andata in onda il 6 aprile ad Ankara è una lezione sul fatto che “la politica estera europea deve essere più coordinata, con una visione strategica”. Prende la parola Michel, che si scusa più volte: “E’ stato un attimo, non ho saputo prendere la decisione giusta”, si giustifica. Eppure resta il sospetto, per molti una certezza, che invece il presidente sapesse della distribuzione delle sedie e per questo sia rimasto seduto, anziché lasciare il posto alla collega ed evitarle l’umiliazione di fronte a Erdogan. Il movente, è l’ipotesi più accreditata a Bruxelles, sarebbe di aver voluto dimostrare la primazia in politica estera del presidente del Consiglio europeo – i summit dei primi ministri dell’Unione – rispetto a quella dell’Eurogoverno.

Von der Leyen prende la parola dopo il collega, ricorda che gli articoli 15 e 17 del Trattato mettono su un piano di parità le istituzioni dell’Unione e poi, appunto, afferma: “Mi sono sentita umiliata, mi sono sentita sola come donna, come presidente e come europea”. La tedesca inquadra l’incidente, derubricato da Michel come protocollare, nella questione di “genere”, collegato anche al ritiro di Ankara dalla Convenzione di Istanbul. Come dire, non solo Michel ha umiliato la collega, ma si è anche prestato al gioco machista di Erdogan che ha abbandonato il trattato internazionale contro la violenza sulle donne, proprio uno dei punti di attrito con l’Europa.

Alla fine, entrambi si impegnano a lavorare per coordinare meglio le visite all’estero ed evitare incidenti in futuro. Ma secondo alcune fonti, Michel è più sfuggente sul punto. E soprattutto, al contrario di Ursula, non conferma la sua presenza nell’aula del Parlamento europeo a fine aprile, quando saranno discussi i rapporti con la Turchia. L’occasione immaginata dai capigruppo per invitare i due presidenti a riferire di fronte agli eletti dell’incidente di Ankara. In effetti, spiegano fonti europee, in quei giorni Michel ha in programma un viaggio in Africa, che lo porterà anche in Congo. E al momento non lo ha cancellato. Se non lo farà, l’irritazione nei suoi confronti crescerà – se possibile – ancora di più.

Intanto è Sassoli a strappare un sorriso a von der Leyen: dopo la riunione con i capigruppo la invita nel suo ufficio ed entrando afferma: “Qui ci sono solo divani!”. Lei si guarda intorno, e nota che in effetti a sinistra della porta d’ingresso ci sono tre sofà disposti intorno ad un tavolino da caffè. L’angolo nel quale il presidente accoglie gli ospiti di riguardo. Ursula scioglie la tensione in una risata.