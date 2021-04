Quando finisce La fuggitiva su Rai 1?

La fuggitiva è una coproduzione Rai Fiction-Compagnia Leone Cinematografica, prodotta da Francesco e Federico Scardamaglia (A.P.A.). Per la regia di Carlo Carlei, questa fiction vede nel cast Vittoria Puccini, Pina Turco, Eugenio Mastrandrea, Sergio Romano, Maurizio Marchetti, Antonio Gerardi, Ivan Franek, Giorgia Salari, Laura Mazzi, Giovannino Esposito, Emma Benini, Daniela Morozzi, Magdalena Grochowska, Ludovica Frasca, Franz Cantalupo, Massimo Cagnina e Andrea Pennacchi. Debutta lunedì 5 aprile 2021 su Rai 1 in prima visione. La prima puntata (episodi 1 e 2) è, in realtà, disponibile su RaiPlay da sabato 3 aprile 2021 in anteprima. Sempre su RaiPlay puoi guardare in streaming on demand le puntate anche a posteriori quando vuoi tu. Se segui la programmazione in tv, quando finisce La fuggitiva su Rai 1?

L’ultima puntata de La fuggitiva con gli episodi 7 e 8 va in onda lunedì 26 aprile 2021 su Rai 1 o in diretta streaming su RaiPlay salvo cambiamenti di palinsesto.

Scritti da Salvatore Basile, Nicola Lusuardi, Alessandro Fabbri, Federico Gnesini e Carlo Carlei, diretti da quest’ultimo, de La fuggitiva quanti episodi ci sono? Come accade spesso per le fiction italiane, occorre fare una precisazione perché il numero di puntate per la messa in onda non coincide con il numero di episodi. Spiegato in altri termini, ogni serata corrisponde a una puntata che è composta da due episodi. Di conseguenza, si può affermare che La fuggitiva ha otto episodi che vanno in onda in quattro serate (vale a dire quattro puntate).

Ecco la programmazione completa de La fuggitiva su Rai 1, salvo cambiamenti di palinsesto. Ogni puntata è composta da due puntate. L’orario di inizio del primo è fissato per le 21.25 circa:

Prima puntata – lunedì 5 aprile 2021

– lunedì 5 aprile 2021 Seconda puntata – lunedì 12 aprile 2021

– lunedì 12 aprile 2021 Terza puntata – lunedì 19 aprile 2021

– lunedì 19 aprile 2021 Quarta puntata – lunedì 26 aprile 2021

