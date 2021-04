pomeriggio-5:-scoppia-il-caos-in-studio

A Pomeriggio Cinque, nello studio di Barbara d’Urso si discute ancora del fenomeno del catcalling denunciato da Aurora Ramazzotti, contro i fischi e i commenti sessisti da parte di uomini mentre si passeggia o si fa jogging. Le reazioni in studio non mancano soprattutto per le critiche ricevute dalla figlia di Michelle Hunziker che ha avuto il coraggio di denunciare…

Prima Aurora Ramazzotti, poi Vittoria Puccini. Donne famose che hanno deciso di denunciare il fenomeno del catcalling e per questo sono state criticate, prese di mira dai social. A Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso discute delle aggressioni verbali nei confronti delle donne e soprattutto delle critiche che la figlia di Michelle Hunziker ha ricevuto dopo aver denunciato l’accaduto anche nei suoi confronti. Contro il catcalling si è schierata anche Jasmine Carrisi che si domanda perché se si tratta di un complimento come mai non viene fatto quando la ragazza, la donna è accompagnata?

Camminare tranquillamente per strada è diventato un problema? Per Vladimir Luxuria ci sono modi e modi di guardare una donna.

“E’ come se tu ti rivolgessi a un gatto o a una cane quando gli fischi dietro. La donna si sente molestata anche così. Io penso che anche il catcalling dovrebbe rientrare tra i reati penali. Una donna sennò è costretto a cambiare le sue abitudini di vita e non è giusto…”.

A Taylor Mega i complimenti non dispiacciono, a Martina Nasoni sì

Barbara d’Urso è pienamente d’accordo con Vladimir Luxuria ma c’è anche chi crede che un complimento fatto per strada non può essere sempre violenza o molestia. Anche Raffaele Tonon è combattuto e riporta l’esempio di Federico Fellini nel suo cinema. Per l’ex concorrente del GF Vip il fischio non è una cosa grave, “altra cosa è usare appellativi o offese. Per me il fischio è una goliardia”. Ma Vladimir Luxuria non ci sta.

Poi tocca a Martina Nasoni, l’ex vincitrice del Grande Fratello: “Anche un uomo che mi si piazza davanti e mi dica: ‘Mamma mia’. È inaccettabile”. Di pensiero diverso Taylor Mega: “Sentirmi dire che sono bella a me fa piacere. Ma non ci deve essere volgarità”. Parole che gli ‘uomini’ in studio condividono e applaudono…