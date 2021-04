Pio e Amedeo al veleno contro Barbara D’Urso, l’attacco è brutale

Spread the love











Barbara D’Urso è una delle conduttrici più seguite e più amate della televisione italiana. Ad ogni modo però, quest’ultima è anche una delle donne maggiormente criticate nel mondo della televisione. A finire spesso al centro delle polemiche non è soltanto Barbara D’Urso, ma anche i suoi programmi come Pomeriggio Cinque, Domenica live e Live non è la d’Urso. Ebbene, sembra che proprio in questi ultimi giorni, la conduttrice sia finita al centro di un nuovo attacco. Ma per quale motivo?

Barbara D’Urso, la conduttrice finisce al centro di un nuovo attacco

In tutti questi anni, la conduttrice è finita spesso al centro di diverse critiche e l’ultima risale soltanto a poche ore fa. A quanto pare a scatenare l’ennesima polemica è stato il duo formato da Pio e Amedeo. I Due comici hanno rilasciato alcune dichiarazioni piuttosto forti nel corso di una intervista ai microfoni del Corriere della Sera. Si è trattato di un’ intervista nel corso della quale i due hanno sponsorizzato e presentato il loro nuovo programma e nel contempo hanno anche rilasciato delle dichiarazioni piuttosto forti nei confronti di Barbara D’Urso.

Pio e Amedeo presentano il nuovo programma Felicissima sera

In questi ultimi anni il duo comico composto da Pio e Amedeo entrambi pugliesi, ha acquisito una grande popolarità. Hanno condotto diversi programmi televisivi e sono anche stati per diverse puntate ospiti dei programmi di Maria De Filippi come Amici e C’è posta per te. Adesso sono pronti per sbarcare nuovamente su Canale 5 con un nuovo programma che andrà in onda in prima serata e che si intitola Felicissima sera. Tra gli ospiti sembra che ci saranno proprio Maria De Filippi ed anche Andrea Iannone.

Le dichiarazioni di Pio e Amedeo e la frecciata contro la conduttrice

“Il nostro obiettivo è prenderci il pubblico della tv generalista, quello che di solito non è il nostro pubblico. E’ un grande show, un tipo di spettacolo che Mediaset non faceva da tempo”. Questo quanto dichiarato dai due. Questa dichiarazione in qualche modo è sembrata una frecciatina nei confronti di Barbara D’Urso e in generale anche al pubblico che segue i suoi programmi. “Un pubblico facile da prendere e facile da convincere, che legge sempre meno, che scorre i titoli e non gli articoli, che si informa su testate fake”, hanno aggiunto ancora Pio e Amedeo. Al momento Barbara D’Urso sembra non aver risposto a queste dichiarazioni e molto probabilmente non lo farà mai.

