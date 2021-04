morgan-e-asia-argento-rilasciano-una-incredibile-dichiarazione-d’amore-su-clubhouse

Morgan e la sua ex moglie Asia Argento hanno fatto sognare i loro fan con alcune dichiarazioni d’amore inaspettate su Clubhouse. Una domenica sera, infatti, la ex coppia ha intrattenuto i fan in una stanza di Clubhouse, chiamata The Royal Couple.

Di fronte alla nostalgia di vecchi ricordi che li hanno visti uniti, i due si sarebbero scambiati una vera e propria dichiarazione d’amore. E adesso i fan sognano un grande ritorno della coppia più chiacchierata fra i gossip italiani. Avrebbe iniziato proprio Asia Argento, chiedendo a Morgan:

Perché ci siamo lasciati? fonte: fanpage.it

Morgan avrebbe risposto alla ex moglie con queste parole:

Perché tu, perché io, perché gli altri. Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice. Tremava come un bambino al buio. Era un uomo tranquillo nel cuore della notte. Faceva paura a tutti. Era spiato e noi lo spiavamo fonte: fanpage.it

Così Asia Argento avrebbe colto la palla al balzo per rispondere a Morgan così:

Ti adoro Marco, dobbiamo rimetterci insieme. Facciamo questa cosa pazza fonte: fanpage.it

Proposta che l’ex leader dei Bluevertigo avrebbe accettato:

Quando? In autunno no, cadono le foglie e io muoio. E poi in autunno i violini singhiozzano […] Sì, fammi questo regalo. A primavera vedo sempre gli altri felici e io sono malinconico fonte: fanpage.it

I due torneranno davvero insieme?