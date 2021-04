mezzo-pesante-fuori-strada-in-frazione-pollenzo-(bra)

Non ci sono feriti e non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Sul posto, due pattuglie della Polizia Municipale braidese

Il mezzo pesante fuori strada in frazione Pollenzo (foto Polizia Municipale di Bra)

Sulla strada statale che collega il territorio di Cherasco con la frazione di Pollenzo (Bra), in direzione della rotonda tra Pollenzo, frazione Cinzano e Roddi, poco fa il conducente di un camion ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Non ci sono feriti e non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Sul posto, due pattuglie della Polizia Municipale di Bra in attesa della rimozione del mezzo pesante e per dirigere il traffico.