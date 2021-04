maddalena-corvaglia-rompe-il-silenzio-sulla-canalis:-“grande-dolore”

Spread the love











Le due ex veline Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis si sono allontanate ormai da tempo ma senza mai svelarne i motivi. Ecco cosa ha raccontato Maddalena. Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis non si parlano più da diversi anni. Nonostante le due ex veline non abbiamo mai voluto raccontare i motivi della lite entrambe hanno confermato […]

