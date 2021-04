LOL: Chi ride è fuori, ecco dove potete acquistare gli strani oggetti di scena comparsi nello show

Spread the love

LOL: Chi ride è fuori non è solo il titolo dell’ultima fortunatissima trasmissione distribuita on demand da Amazon Prime Video Italia, ma anche uno dei trending topic che più abbiamo visto spopolare, su Twitter, negli ultimi giorni.

Protagonisti delle esilaranti gag non sono solo i noti personaggi televisivi e i comici, ma anche gli strani oggetti di scena che sono comparsi nella serie, reperibili facilmente online, come riporta Fanpage.

Uno degli oggetti che ha catalizzato l’attenzione maggiormente è stato il bastone verde fluorescente di Frank Matano che, pensate, inizialmente non sarebbe nemmeno dovuto essere presente nelle sequenze, ma il comico ha deciso di valersene di sua iniziativa; col senno di poi, possiamo dire che ha funzionato. Il bastone verde fluo si può trovare online come bastone sonoro o come tubo sonoro: al momento la versione più simile a quella utilizzata da Matano durante lo show si trova sul sito e-commerce Yappashop.

Si tratta di un fake invece la bottiglia di birra rotta da Angelo Pintus addosso a Frank Matano; l’oggetto – non facilmente reperibile – è costituito interamente di zucchero. Lo potrete acquistare in alcuni siti specializzati in oggetti di scena che potete trovare a questo link.

Il dinosauro cavalcato da Ciro sul palco altro non è che un costume gonfiabile: attraverso una presa d’aria posta sul retro si gonfia l’animale e chi lo usa entra al suo interno. Il gadget si può trovare su a questo indirizzo su Amazon, ma anche su molti altri shop online.

Molto particolare, soprattutto per i suoi effetti, è il microfono trovato da Katia Follesa e conteso poi da tutti gli altri partecipanti. Si tratta di un semplice microfono da karaoke, ma riserva due funzioni davvero singolari: diversi effetti audio capaci di distocere in vari modi la voce immessa da chi lo usa e una cassa audio integrata tra microfono e manico che permette di diffondere l’audio in tempo reale. Ne esistono diversi produttori, ma se volete proprio lo stesso modello usato da Katia Follesa, allora visitate questo sito.