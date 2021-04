lo-zafferano-in-cucina:-3-idee-e-5-ricette

Spread the love

Lo zafferano, ne basta un pizzico per illuminare la vista e il gusto delle pietanze più diverse, dal formaggio al dolce

Con il suo colore prezioso e un aroma unico, è lo zafferano la spezia più affascinante (e anche più cara). Si ricava dalla parte superiore dei pistilli (gli stimmi) color rosso aranciato del crocus sativus, un piccolo fiore dai petali violetti che viene raccolto tra ottobre e novembre, a mano, e con estrema delicatezza: per un chilo di zafferano servono circa 150.000 fiori!

Il maggiore produttore mondiale è l’Iran, ma sono italiani alcuni degli zafferano più pregiati: tutelati con la Dop quello abruzzese dell’altopiano di Navelli, vicino a L’Aquila, quello sardo della zona di San Gavino Monreale, e quello di San Gimignano in Toscana. Ottimo anche lo zafferano di Marche, Umbria, Basilicata e Sicilia.

Si trova in vendita in stimmi, molto costosi e molto aromatici (ma con due grammi si preparano trenta porzioni di risotto) e in polvere, più comune ed economico.

Noi vi suggeriamo 3 idee originali e veloci per gustare questa spezia così preziosa:

Idea 1: Pastella con la birra

Amalgamate 150 g di farina di riso, 30 g di amido di mais, 2 bustine di zafferano e 180 g di birra, ottenendo una pastella.



Tuffatevi fettine di verdure a piacere (noi abbiamo scelto 1 cipolla e 2 carote), poi friggetele in abbondante olio di arachide ben caldo per un paio di minuti; scolatele su carta da cucina, salate e servite subito, accompagnando con un intingolo ottenuto mescolando 20 g di salsa di soia, 10 g di aceto di mele e 10 g di miele di acacia.

Idea 2: Formaggio alle spezie

Riducete in un pentolino 40 g di panna fresca con 2 bustine di zafferano per un paio di minuti, finché il volume non si sarà dimezzato; regolate di sale, lasciate raffreddare, quindi amalgamate 200 g di formaggio tipo caprino, ricotta o robiola.



Spalmate la crema ottenuta su 4 fette di pane caldo, completate con una macinata di pepe e decorate con germogli o fiori edibili.

Idea 3: Decotto digestivo

Per 4 tazze, portate a bollore 800 g di acqua con 20 g di zenzero fresco tagliato a pezzi, 2-3 fette di limone e 1/2 cucchiaino di pistilli di zafferano. Spegnete, fate raffreddare e servite, addolcendo a piacere con 1 cucchiaino di miele.

Ecco 5 ricette con lo zafferano davvero invitanti, buon appetito!