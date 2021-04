le-immagini-(non-ufficiali)-del-primo-orologio-di-google

Spread the love

Con un design essenziale, cassa circolare e senza pulsanti, Pixel Watch potrebbe arrivare già ad ottobre

Foto: Jon Prosser – Render by Ian

Il leaker Jon Prosser, un nome noto per aver anticipato diverse volte alcune novità riguardo i dispositivi Apple, ha mostrato durante un episodio del programma Front Page Tech – in onda sul suo canale YouTube – come sarà il primo smartwatch di Google.

Attualmente noto con il nome in codice Rohan, secondo i rendering pubblicati da Prosser, l’orologio di Mountain View avrà un design minimal con una cassa – e quadrante – con form factor circolare, priva di cornici e pulsanti: ad eccezione della corona che sarà montata sul lato destro del dispositivo.

Foto: Jon Prosser – Render by Ian

Sfruttando presumibilmente il sistema operativo WearOS, Pixel Watch monterà un sensore per monitorare la frequenza cardiaca ma non abbiamo conferme ufficiali riguardo la capacità di poter misurare la saturazione dell’ossigeno nel sangue come avviene negli ultimi modelli di Apple Watch svelati durante lo scorso settembre.

Dalle immagini condivise è facile intuire che sarà possibile personalizzare l’orologio con i cinturini intercambiabili che, stando al leaker, potrebbero essere disponibili in venti modelli differenti già al lancio.

Non sono stati trapelati ulteriori dettagli riguardo le specifiche tecniche, tuttavia non dovremmo attendere ancora molto tempo prima di indossarlo: infatti, è sempre Prosser a sostenere che Google avrebbe programmato il debutto del suo smartwatch durante il prossimo ottobre, in occasione del lancio del nuovo smartphone Pixel 6.