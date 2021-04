L’aria che tira, Myrta Merlino mai vista così, va su tutte le furie e dice “Sono nervosa e ora faccio …”

Spread the love











Myrta Merlino come sempre ha condotto una nuova puntata del suo programma intitolato L’aria che tira su La7, andata in onda ieri sera lunedì 12 aprile. Ad un certo punto però, sembra che qualcosa di strano sia accaduto, tanto che la conduttrice sarebbe andata su tutte le furie. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Myrta Merlino, cosa è accaduto in puntata?

“Cosa sta accadendo, mi sono un po’ persa?”. Queste le parole della conduttrice che all’apertura della puntata del suo programma, andato in onda ieri sera lunedì 12 aprile, sembra sia apparsa piuttosto nervosa. “Se non mi collegano con Capri, l’isola del mio cuore, stamattina faccio un disastro. Sto minacciando la regia in questo momento, ve lo dico”. Questa ancora le parole della conduttrice che ha letteralmente sbottato in puntata per quanto accaduto. Sembra che Myrta ci tenesse particolarmente a quel servizio e non si aspettava di certo quello che poi è accaduto.

La conduttrice prova a mantenere la calma

“Detto questo, le isole italiane vogliono diventare covid free, il ministro Garavaglia ci dice che è importante farlo altrimenti i turisti vanno altrove, come in Grecia per esempio e noi rischiamo di perdere un sacco di soldi”. Dopo queste parole sembra che in studio sia in qualche modo scoppiato il caos, soprattutto dopo che la regia, improvvisamente ha mandato in onda un cartello con delle dichiarazioni di Garavaglia. La conduttrice a quel punto sarebbe andata su tutte le furie ancora una volta, perché pare avesse chiesto di mandare in onda le dichiarazioni di Stefano Bonaccini. Quindi a quel punto, la Merlino sarebbe sbottata dicendo “Non basta Capri? Mi cambiate anche i cartelli?”.

E’ caos in studio, poi la conduttrice confonde le Ministre e si scusa con tutti

In studio poi sembra che nel giro di pochi minuti sia scoppiato il caos più assurdo, tanto che Maria Giovanna Maglie, sarebbe scoppiata a ridere dicendo “E’ incredibile”. La conduttrice, ad ogni modo, è apparsa molto nervosa, tanto da essere arrivata ad un certo punto a confondere il Ministro Garavaglia e la Molinari. Insomma, una puntata davvero carica di tensione per la conduttrice ed un pò anche per gli ospiti ed i telespettatori. “Mi scuso, ci tenevo moltissimo al mio collegamento con Capri. Sono riusciti a far cascare il collegamento prima della diretta. Sono agitata ma adesso mi riprendo“, avrebbe ancora aggiunto la Merlino, cercando di giustificare il suo comportamento.

