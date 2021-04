johnson-&-johnson,-dagli-stati-uniti-arriva-la-sospensione-e-rinvia-la-consegna-all’europa

di Miriam Gualandi

Battuta d’arresto anche per il vaccino Johnson e Johnson, che negli Stati Uniti viene sospeso in via precauzionale con effetto immediato. La decisione è arrivata dalla Food and Drug Administration dopo che sei donne, tra i 18 e i 48 anni, hanno sviluppato una rara malattia connessa ai coaguli di sangue.

Lo sviluppo della malattia si sarebbe verificata due settimane dopo l’inoculazione del vaccino. Come riportato dal New York Times, una delle sei donne è deceduta mentre un’altra si troverebbe ricoverata in gravi condizioni.

I Centers for disease control fanno sapere che si tratta di ‘coaguli di sangue insoliti con piastrine basse’, molto simili con gli eventi tromboembolici riscontrati sui pazienti che avevano ricevuto la prima dose del vaccino di Astrazeneca.

In Italia il vaccino prodotto dalla Johnson & Johnson era atteso in questi giorni, con l’arrivo di 184 mila dosi nell’hub nazionale della Difesa di Pratica di Mare. Ma la casa farmaceutica ha appena fatto sapere che ritarderà la consegna in Europa.

