isola-dei-famosi:-elisa-isoardi-piange-per-suo-fratello

Che cosa ha ricevuto Elisa Isoardi su Playa Esperanza che l’ha fatta piangere? In collegamento con Ilary Blasi la ex concorrente di Ballando con le stelle ha recuperato una pergamena con una lettera scritta per lei da suo fratello. Che cosa le ha scritto Domenico?

Elisa Isoardi versa lacrime copione all’Isola dei famosi. Ma non per una delusione o un momento di sconforto sono lacrime di gioia. Ha ricevuto una lettera di suo fratello Domenico, un uomo molto riservato cui lei è legatissima. Le loro vite sono agli antipodi, una vita simil-eremita quella di Domenico, una vita super esposta quella di Elisa. Ma il legame fraterno è più forte delle distanze.

Dopo la vittoria con le sue compagne di avventura su Playa Esperanza contro i naufraghi di Playa Reunion, la conduttrice ha fatto ritorno alla sua isola e lì è stata raggiunta dalla bellissima sorpresa. Ilary Blasi, padrona di casa del reality show di Canale 5, la invita a raccogliere il contenitore lasciato sulla spiaggia. All’interno c’è una lettera È quella di Domenico. Appena vede la firma, la Isoardi si commuove.

Ecco che cosa gli ha scritto il fratello:

“Non credo che l’emotività che ho dentro di me riesco a farmi mandare un messaggio di quelli super, rispetto magari a tante altre persone. Comunque l’unico sistema per arrivare a te è questo: vivi pienamente questa esperienza, sappi che ti sono molto vicino per farti coraggio . Ti voglio tanto bene Eli. Ti abbraccio”.

L’ultima volta che ci siamo visti è stata prima di partire, però non ci vedevamo da un po’.

“Con mio fratello c’è un rapporto molto particolare, perché da piccoli, quando mamma e papà si sono separati io avevo tre anni e lui ne aveva 10, lui è rimasto con papà e con i nonni, io sono andata con mamma, quindi era quasi vedersi. Poi siamo cresciuti, ci siamo avvicinati, ma si sono messe altre persone in mezzo a non aiutarci. La cosa più bella del mondo è sentire la tua voce ora. Non me lo aspettavo. Lui non si è mai fatto vedere da nessuno. Mio fratello è una persona particolare, di grande cuore, di grande verità”.

“Vive in montagna, come un eremita, non ha il gas per sua scelta, non ha la televisione. Già il fatto che mi abbia mandato un messaggio vuol dire che mi sta guardando. E forse è la prima volta che mi vede. Sono contenta. Prima di partire non ci parlavamo praticamente più da un po’. Ci siamo guardati ed è bastato quello. Tra fratelli basta quello, no?!”