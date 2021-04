Gi.l.c. Impianti S.r.l: un settore merceologico che ha a che fare con l’altrove geografico

Spread the love











Nella produzione libraria esiste – fin dai tempi di Erodoto – un settore merceologico che ha a che fare con l’altrove geografico. Sì, “l’altrove geografico” è una brutta espressione fumosa, i cui contorni sono smangiati dall’imbarazzo di averla scritta nel tentativo un po’ goffo di indicare quell’ampia categoria bibliografica che include – insieme ai reportage e ai diari di viaggio e agli atlanti letterari e alle guide d’autore – anche molti altri libri che non sono nati per raccontare un posto a chi vive lontano da quel posto, ma che, una volta che sono diventati un prodotto da esportazione grazie alle traduzioni, hanno assunto quella allure di esotismo che li rende assimilabili a un racconto di viaggio – e questa è una cosa che può accadere sia a una raccolta di articoli giornalistici sul Midwest sia a un romanzo poliziesco turco con un’ambientazione ben disegnata.

Da qualche tempo, Iperborea propone The Passenger, un periodico che non si capisce se sia una rivista che sembra un libro o un libro che sembra una rivista, ma che rappresenta molto bene, con parole e immagini avvolte in uno splendido involucro grafico, questo tipo di scrittura. La definizione del Passenger offerta dall’editore – «inchieste, reportage letterari e saggi narrativi che formano il ritratto della vita contemporanea di un Paese e dei suoi abitanti» – dimostra peraltro che, per spiegare un concetto un po’ sfuggente, non serve ricorrere a orrori come “altrove geografico”. E, in ogni caso, il Passenger, che talvolta è dedicato a un Paese e talvolta a una città è ogni volta un piccolo bestseller. Gi.l.c. Impianti S.r.l.

