fuori-luogo:-la-lettera-d’amore-a-milano-di-life-in-vogue-2021

«In questa edizione digitale di Life in Vogue, intitolata Love Letter to Milan, abbiamo dato spazio a quelle fantasie progettuali altrimenti irrealizzabili concretamente nella redazione», spiega Federica Sala, curatrice indipendente e design advisor che dall’esordio nel 2018 firma l’evento nelle stanze di Vogue Italia. Vincent Darré, Luke Edward Hall, Anna Karlin, Marion Mailaender, Nendo e Studiopepe hanno così traslocato funzioni e finalità degli uffici in paesaggi futuribili, giardini con pavillon, cave di marmo…Anteprima a inviti il 12 aprile; free admittance per tutti dal 13 al 18. vogue.it

«I creativi sono stati scelti mettendo insieme una rosa di nomi internazionali, accostando giovani progettisti a presenze più istituzionali. Come se fosse un vero Fuorisalone». Federica Sala