Forum Food e Beverage, martedì 13 presentazione in streaming.

Martedì 13 aprile, è in programma la presentazione alla stampa, dal Belvedere di Palazzo Lombardia e in collegamento su Zoom, del 5° ‘Forum Food&Beverage’ che è patrocinato da Regione Lombardia e da The European House-Ambrosetti.

All’appuntamento è prevista la partecipazione del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore regionale a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori.

Il Forum, a tema ‘La Roadmap del futuro per il Food&Beverage: quali evoluzioni e quali sfide per i prossimi anni’, quest’anno si terrà a Bormio il 4 e 5 giugno.

Il Forum sarà un evento di altissimo livello con tavole rotonde e incontri tra i business leader del settore e le Istituzioni di riferimento, per riflettere sul ruolo strategico della filiera agroalimentare per la ripresa del Paese e sottolineare l’importanza di tre elementi chiave per la ripartenza: alimentazione, salute e sport

Nel corso del Forum sarà presentato il Position Paper 2021 per la valorizzazione del Food&Beverage come comparto strategico per lo sviluppo del Paese e per la discussione delle priorità da mettere in campo per la crescita del settore.

Interverranno Valerio De Molli, Managing Partner & CEO, The European House – Ambrosetti; Francesco Mutti, amministratore delegato, Mutti; Stefano Marini, amministratore delegato, Sanpellegrino – Gruppo Nestlé e Stefano Berni, direttore generale del Consorzio Tutela Grana Padano.

Questo il link per la partecipazione su Zoom a partire dalle ore 11 e fino alle 12.30: https://ambrosetti-eu.zoom.us/j/87610232473?pwd=MXFVY2JhRWtzU05qWUpKQkhQSktzQT09