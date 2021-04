Esame da avvocato, sì unanime al Dl. I candidati: «Dateci priorità nei vaccini»

Spread the love











Numeri record alla Camera per la conversione definitiva del decreto: 383 favorevoli, solo 4 contrari. Cartabia presente in Aula «per rispetto del Parlamento». Dal sottosegretario Sisto e dal dem Miceli appelli a un «confronto sulle riforme del processo che sia costruttivo come la discussione di oggi». Le sigle dei praticanti Upa e Aipavv: «Il doppio orale ci vedrà necessariamente in presenza, deve svolgersi senza rischi di prendere il covid»

Mi piace: Mi piace Caricamento...