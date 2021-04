Dreame T20 Mistral e Samsung Jet 75 Premium. Niente polvere sotto il tappeto . E niente cavi

Anche l’aspirapolvere ormai è a batteria e senza più cavi. Pochi dubbi sulla comodità, così come sull’autonomia ancora limitata. Ma se non avete una reggia da centinaia di metri quadrati, sono più i vantaggi che gli svantaggi. Ha un buon rapporto tra caratteristiche e prezzo il T20 Mistral della cinese Dreame, che somiglia molto, se non troppo, al Dyson. La potenza di aspirazione è di 150 watt, ci sono tre i tipi di spazzole, un piccolo schermo a colori, tre modalità impostabili, fra le quali la meno intensa consentirebbe, sulla carta, un uso di 70 minuti. La potenza però in questo caso è molto bassa, quindi bisogna optare necessariamente per quella media o addirittura per il “turbo”, che porta l’autonomia a ridursi a dieci minuti. Nel complesso comunque il T20 funziona bene e costa relativamente poco, anche se ha prestazioni leggermente inferiori rispetto al modello V11 della stessa casa.



Poi c’è Jet 75 Premium della Samsung, che è simile ma con più accessori e arriva a 200 watt come potenza di aspirazione. Anche questo ha il contenitore lavabile, quattro spazzole diverse, compresa una per lavare i pavimenti, tre modalità, e una batteria removibile con un’autonomia abbastanza elevata. Di base costerebbe 679 euro, online invece si trova attorno ai 450, che è già un prezzo più accettabile. Il T20 invece su Amazon è a poco più di 300 euro, mentre il prezzo ufficiale sarebbe di 370 euro. Stranamente nessuno dei due aspirapolvere, e in generale l’intera categoria, ha ancora una connessione via bluetooth o wi-fi allo smartphone per avere magari le statistiche di uso. Singolare, visto che siamo in piena era di internet delle cose.

Sul Venerdì del 9 aprile 2021