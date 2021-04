domenica-in,-pupo-gela-mara-venier:-“ma-come-fai-a-parlare-proprio-tu-che-…?”,-in-studio-cala-il-silenzio

Spread the love











Ieri, 11 aprile è andata in onda un’altra puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. Il primo blocco del programma è stato, come al solito, dedicato al covid, alla situazione vaccini e all’immediato futuro che, si spera, sarà più sereno quando la campagna vaccinale sarà giunta quasi al termine. In studio ospite della Venier, Pierpaolo Sileri mentre in collegamento Rita Dalla Chiesa che ha detto di non fidarsi del vaccino Astrazeneca perché le voci che sono girate sul suo conto non la rassicurano affatto, dunque preferisce aspettare e quando sarà il suo turno farsi somministrare un altro vaccino, di quelli più accreditati sui quali non si sono mai sentite voci contrastanti a differenza, appunto, di Astrazeneca.

Pupo ospite da Mara Venier le dice “ma come fai a parlare proprio tu?”

Ieri, ospite da Mara Venier è andato Pupo che ha rallegrato tantissimo con le sue bellissime canzoni conosciute e amatissime.

Pupo e Mara Venier hanno parlato di tanti aspetti della vita di Enzo Ghinazzi, in arte Pupo e il pubblico a casa ha apprezzato tantissimo che Pupo si sia raccontato sia come cantante che come persona, svelando aspetti della sua vita anche molto scomodi.

Pupo ha detto che nella sua vita ha fatto un viaggio all’inferno e da lì di essere poi tornato per spiegare quanto sia stata difficile la sua vita.

Poi, per alleggerire un po’ il momento Mara Venier gli ha detto: “Non è che possiamo fare il conto di tutte le tue fidanzate” e lui di rimando le ha risposto: “Senti chi parla! Ma non hai mai avuto una storia con Gianni Morandi?”. Ma Mara Venier ha detto di no pur ammettendo che le sarebbe piaciuto ma lui non ha mai voluto.

Poi, quando Pupo ha nominato Barbara d’Urso ha detto alla Venier: “E’ una nostra comune amica. Se vuoi la salutiamo”. E la Venier: “Salutiamo Barbara d’Urso. Tu la vuoi salutare?”.

Pupo ha poi aggiunto: “Ho fatto tanti errori nella mia vita, ma sono una persona onesta e leale. E gli errori li ho pagati”.

Pupo e il vaccino

Poiché siamo in piena pandemia, Mara Venier ha parlato anche con Pupo dei vaccini e gli ha chiesto se lui intende fare il vaccino. Pupo le ha risposto: “Credo nella scienza e mi fido se mi dicono che tutti i vaccini sono ugualmente efficaci. Non ho alcuna preferenza sul vaccino. A fine mese sarò in Russia, a Yalta, e potrei anche farmi lo Sputnik lì”.

