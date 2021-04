diana-del-bufalo-attaccata-duramente-sui-social-e-lei-risponde-a-tono

Spread the love











Diana del bufalo sembrerebbe che in queste ultime ore sia finita al centro di una polemica o meglio di una accusa piuttosto pesante nei suoi riguardi. Ma che cosa è accaduto? Sappiamo bene che Diana è una delle attrici e showgirl più amate della televisione italiana. L’abbiamo vista esordire per la prima volta ad Amici di Maria De Filippi in veste di cantante. Una volta terminata questa esperienza per lei si sono aperte tantissime porte. Ultimamente l’abbiamo vista recitare nella serie televisiva Don Matteo insieme a tanti altri personaggi e attori di grande calibro. Ma torniamo alla polemica che in queste ultime ore sembra averla coinvolta.

Diana Del Bufalo al centro di una polemica, cosa è successo

Nelle scorse ore l’attrice sembra sia stata accusata pesantemente e pare che la critica sia arrivata da Deianira Marzano. Per chi non lo sapesse, quest’ultima ormai da diversi anni è particolarmente nota sui social network per lanciare degli scoop e gossip sui personaggi del mondo dello spettacolo. Ebbene, in queste ultime ore a finire nel mirino della Marzano è stata proprio lei Diana del bufalo. Deianira avrebbe condiviso sul suo profilo Instagram delle immagini che mostrano Diana pronta ad andare a cena a casa di una amica. La Marzano quindi nel pubblicare queste foto, avrebbe anche sottolineato il fatto che Diana Del Bufalo andando a trovare gli amici, non stesse rispettando le regole attuali imposte dal governo per contrastare la pandemia da coronavirus. Successivamente la Marzano avrebbe anche pubblicato un post attraverso il quale ha voluto comunicare di essere stata contattata privatamente da Diana la quale ha spiegato le sue motivazioni.

Il messaggio privato di Diana a Deianira Marzano

“Ciao Deanira. Mi arrivano segnalazioni che non sei in accordo con il mio modo di vivere. Sei liberissima di dire quello che vuoi sul tuo profilo. È giusto che ognuno abbia la libertà di fare considerazioni sulle persone. Tra l’altro mi sembra di capire che è il tuo lavoro però per favore non dire cose non vere. Le parole su internet al giorno d’oggi vanno pesate. Io non vado ogni sera a casa di un’amica. Ci sono soltanto andata due volte questa settimana. Non sto infrangendo nessuna regola ma questo immagino non ti interessi. Non dire il falso, solo questo. Per il resto liberissima di continuare ad insultarmi. Baci“. Questo è il messaggio che Diana del bufalo avrebbe mandato a Deianira Marzano privatamente.

Deianira non crede alle parole dell’attrice

Diana ha voluto anche sottolineare quindi di non aver infranto alcuna regola ed ha invitato la donna a non dire falsità sul suo conto. La Marzano, ad ogni modo, anche dopo aver ricevuto il messaggio di Diana, sembra non abbia assolutamente cambiato opinione. Una cosa è certa ovvero che dopo questo scambio di battute, si è scatenata sui social una vera e propria polemica con molti utenti dalla parte di Deianira e molti altri dalla parte dell’attrice.

