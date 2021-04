dalla-puglia-con-amore:-la-puccia-salentina!

Se siete appassionati di street food tradizionali non potete non conoscere la puccia salentina, il panpizza tipico del Salento, senza mollica e perfetto da farcire con diverse specialità tipiche della Puglia meridionale: mozzarella (o burrata) e pomodori, spezzatino di cavallo, polpette, cime di rapa, pomodorini secchi e salumi e formaggi tradizionali di questa parte d’Italia.

Ma come si fa la puccia salentina? Scopriamo insieme i pochissimi ingredienti e tutti i passaggi necessari per prepararla in maniera facile, iniziando dall’impasto.

La ricetta della puccia salentina

Ingredienti

1 kg di Farina 00



7,5 g di lievito di birra



500 ml di acqua tiepida



olio extravergine di oliva



sale

Procedimento

Iniziate disponendo la farina ben setacciata all’interno di un contenitore abbastanza capiente. Lavorate a mano l’impasto aggiungendo a poco a poco l’olio extravergine di oliva. Continuate a questo punto ad impastare la pasta aggiungendo l’acqua tiepida ed il lievito fino ad ottenere un composto omogeneo. Solo a questo punto aggiungete il sale e rimpastate fino a che la pasta risulti liscia e priva di grumi. A questo punto spennellate con un po’ di olio il recipiente con la pasta e copritelo con un panno. Fate lievitare la puccia per almeno 4 ore.

Siete pronti ora per stendere la pasta. Dividete il panetto in pezzetti da circa 100 g e stendeteli sopra un ripiano infarinato. Cuocete ora i dischetti di puccia in forno per circa 20/25 minuti a una temperatura di 220 °C. Tirate fuori dal forno la puccia e lasciatela raffreddare, tagliatela a metà e farcitela con i vostri ingredienti preferiti.

Consigli utili

Anche se la preparazione della puccia è abbastanza semplice, ci sono dei piccoli consigli che possono aiutarvi a sfornare una puccia ben lievitata, cotta al punto giusto, croccante e soffice allo stesso tempo. Può sembrare di poco conto ma, ad esempio, setacciare la farina aiuta a formare un composto omogeneo e senza grumi, così come l’utilizzo dell’olio extravergine di oliva permette di conferire morbidezza e compattezza all’impasto. Quando dividete la pasta della puccia in panetti cercate di farlo in modo che abbiano lo stesso peso e – infine – cuoceteli non appena stesi con una spennellata di olio per dorare la superficie. Potrete conservare la puccia fino a un massimo di 48 ore, tenendola coperta con un panno in luogo fresco.