Calano ancora i contagi da Coronavirus a Savigliano: sono 166 gli attualmente positivi in città, con una diminuzione di 44 unità rispetto all’ultimo aggiornamento, datato 6 aprile. Di questi 166, 23 sono ricoverati in ospedale (3 in terapia intensiva).

I deceduti saviglianesi dal 1° ottobre 2020 ad oggi sono 59: non si registrano, fortunatamente, ulteriori vittime negli ultimi 6 giorni.