come-conservare-la-banane?-vanno-in-frigo?-trucchi-e-consigli-per-non-farle-annerire

Le banane rientrano tra i frutti più amati e consumati in tutto il mondo. Sono buone, nutrienti, ricche di potassio, ma anche molto pratiche per uno spuntino sano quando si è fuori. Tuttavia, hanno un piccolo “difetto”: tendono ad annerirsi abbastanza rapidamente. Come fare, quindi, per ritardarne il processo di maturazione?

Vediamo alcuni trucchi e accorgimenti evitare che diventino subito nere. In ogni caso, sarebbe buona abitudine acquistarle con la buccia gialla le punte ancora verdi, controllando che non siano macchiate o ammaccate. Piccola, ma importante, premessa: quando comprate le banane (e in generale anche il resto della frutta e non solo), ricordatevi di scegliere quelle provenienti dal commercio equo e solidale e da agricoltura biologica.

Come e quando conservare le banane a temperatura ambiente

Le banane andrebbero lasciate fuori dal frigo, specialmente quando sono ancora acerbe. Ecco una serie di accorgimenti utili per conservarle al meglio a temperatura ambiente:

Posizionarle in un punto lontano dalla luce solare diretta.

Riporre le banane in una ciotola o appenderle in un “albero di banana” appositamente realizzato. Gli “alberi” o ganci di banana aiutano, infatti, a esporre un grappolo di banane a una quantità uniforme di ossigeno e promuovono la maturazione graduale, impedendo che l’eccesso di pressione e l’umidità si raccolgano sulle banane nella parte inferiore del grappolo. Ciò eviterà anche la formazione di ammaccature.

appositamente realizzato. Per accelerare la maturazione, conservare in un sacchetto di carta marrone e posizionarlo vicino a frutta matura, che emette gas etilene che accelera la maturazione e le fa annerire prima. Al contrario, se desiderate rallentare la maturazione, è meglio conservare le banane lontano da altra frutta matura. Da evitare i sacchetti di plastica poiché intrappolano l’umidità in eccesso, favorendo la decomposizione.

Per rallentare il processo di maturazione, coprire i gambi delle banane con un po’ di pellicola trasparente o carta alluminio. Il gambo è il punto in cui viene rilasciato l’etilene che fa maturare il frutto. Coprirlo aiuterà a mantenere le vostre banane fresche più a lungo.

Quando conservare le banane in frigo?

Le banane allora possono essere conservate in frigo o no? Questo è un dilemma che si pongono in tanti. In realtà, la soluzione è abbastanza semplice. Questi frutti non vanno mai riposti in frigo quando sono ancora verdi perché le basse temperature possono interrompere la normale maturazione.

Ecco gli unici casi in cui potete conservare le banane in frigo, preferibilmente in un cassetto per alimenti sigillato:

Quando sono già abbastanza mature

Se una banana è stata già sbucciata o lasciata a metà

La refrigerazione, infatti, preserverà il sapore per un’altra settimana, anche se le bucce continuano a scurirsi. Evitate sempre di conservare le banane in sacchetti di plastica poiché intrappola l’umidità in eccesso e può favorire la decomposizione. Se, al contrario, intendete accelerare la maturazione di questi frutti tropicali, potete riporli in un sacchetto di carta (ad esempio quello del pane) e posizionarlo vicino a frutta matura, che emette gas etilene.

Si possono congelare le banane?

Se avete acquistato una grossa quantità di banane e intendete utilizzarle in seguito, potete scegliere di congelarle. Tuttavia, vi sconsigliamo di farlo quando sono ancora acerbe perché congelarle significherebbe interrompere il processo di maturazione. Quando, invece, le banane sono mature, potete riporle in freezer (ad esempio in un contenitore di plastica ben chiuso), ma ricordatevi di rimuovere la buccia e magari tagliarle già a pezzi o a rondelle.

Quando saranno congelate potrebbe risultare difficile sbucciarle e conservandole già a pezzi saranno già pronte all’uso per essere consumate o utilizzate per preparare frullati o dolci. (Gelato fatto in casa: 7 modi per prepararlo senza gelatiera e 5 ricette)

Che fare se le banane sono annerite?

Nel caso in cui le banane fossero già eccessivamente mature e ormai annerite, non buttatele! Sarebbe un vero peccato. Potete sempre riutilizzarle per preparare gustossimo gelato alla banana, molte semplice da realizzare, frullati, e altri dolci come il banana bread, una ricetta di origine anglosassone, nata appunto per non sprecare le banane troppo mature e perfetto sia per la colazione che per uno spuntino proteico. Ecco la ricetta zero sprechi dell’irresistibile banana bread:

