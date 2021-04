cinisello-balsamo,-barbieri-aperti-anche-domenica-e-festivi.

epa09130312 A hairdresser does her clients’ hair upon the reopening after the transition from a red to an orange zone amid the coronavirus pandemic in Milan, 12 April 2021. EPA/MOURAD BALTI TOUATI

Il sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi ha firmato un’ ordinanza di deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing. Con l’ingresso della Regione Lombardia in zona arancione il Comune concede quindi l’apertura al pubblico facoltativa anche la domenica e altri festivi dalle ore 7 alle ore 20, previa preventiva comunicazione all’amministrazione e a esclusione delle attività che esercitano nei centri commerciali che rimangono chiusi nei week end.

La decisione – sottolinea il Comune di Cinisello – risponde a ragioni di pubblico interesse che consentono, in via temporanea e in tal caso fino al permanere in zona arancione, l’apertura straordinaria facoltativa di alcuni esercizi.

“Un modo per ampliarne la fruizione da parte della clientela dopo la chiusura prolungata e agevolare gli operatori nell’organizzazione dell’attività, rispondendo anche alle esigenze della clientela e tutelando la loro salute con una migliore pianificazione degli accessi”.

Come previsto dal Regolamento comunale il Sindaco ha firmato l’ordinanza “che le Associazioni locali di categoria maggiormente rappresentative hanno accolto favorevolmente”.

“Quest’ordinanza va incontro alle esigenze dei cittadini, penalizzati dalla prolungata chiusura di alcune attività che non sono considerate fondamentali ma che comunque risultano necessarie, soprattutto quando le chiusure si protraggono nel tempo. Come Amministrazione vogliamo agevolare il più possibile tutte la popolazione e riteniamo che una maggiore discrezionalità nelle aperture per alcuni servizi sia importante in questo frangente anche per aiutare a garantire la sicurezza nella fruizione degli spazi, in ottemperanza alla normativa vigente”, afferma il sindaco Giacomo Ghilardi. “Sono soddisfatto. Abbiamo raggiunto un ottimo risultato grazie al confronto e alla disponibilità delle Associazioni locali di categoria. Permettere ad alcune di attività di essere aperte anche la domenica e festivi consente di organizzare al meglio il lavoro favorendo al contempo i cittadini, soprattutto quelli che lavorano durante il resto della settimana. Guardiamo al domani e cerchiamo di agevolare la ripresa”, commenta anche il vice sindaco e assessore al Commercio, Giuseppe Berlino.(MiaNews)