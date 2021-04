Chi è Alessandra Galloni, prima direttrice di Reuters

La giornalista italiana prende le redini dell’agenzia stampa internazionale, che per la prima volta in 170 di attività avrà una direttrice

(Foto: Mikhail Metzel/Getty Images)

L’italiana Alessandra Galloni sarà la prima direttrice a guidare l’agenzia stampa internazionale Reuters. In 170 anni di attività, mai una donna e mai una persona di cittadinanza italiana avevano ricoperto questo ruolo. Nata a Roma, 47 anni, Galloni ha preso il posto dell’ex direttore Stephen J. Adler, che ha diretto l’agenzia per gli ultimi 10 anni.

Laureata all’università di Harvard nel 1995 e con un master presso la London school of economics, Galloni ha lavorato per il Wall Street Journal per 13 anni, come corrispondente da Londra, Parigi e Roma. Nel 2004 ha vinto il premio Overseas press club ed è stata insignita del titolo di Uk business journalist of the year per la copertura del fallimento della Parmalat. Dal 2013 lavora per l’agenzia Reuters, dove ha ricoperto prima il ruolo di direttrice editoriale per il sud Europa e poi quello di direttrice delle notizie internazionali. Poliglotta (parla 4 lingue), viene descritta sul sito di Reuters come “una presenza carismatica” e “riconosciuta a livello internazionale”. Tra i primi a farle le congratulazioni il presidente del Parlamento europeo David Sassoli.

Reuters è una delle maggiori agenzie stampa al mondo, assieme ad Associated Press e ad Agence France-Press. È stata fondata nel 1851 dal tedesco Paul Julius Reuter, che incominciò la sua carriera trasmettendo notizie tra Aquisgrana e Bruxelles usando dei piccioni viaggiatori. Oggi fanno parte di Reuters più di 2.000 giornalisti e 600 fotoreporter di stanza in oltre 200 località in tutto il mondo. Una delle caratteristiche distintive dell’agenzia sono le regole severe sull’uso di alcuni termini, in funzione dell’oggettività delle informazioni riportate e per avere un approccio neutrale ai fatti. Per esempio è emblematica la scelta di non usare la parola terrorista se non tra virgolette. Nelle linee editoriali dell’agenzia è specificato che “Reuters può usare i termini terrorismo o antiterrorismo in maniera generale, senza attribuzioni specifiche, ma non definisce gli eventi come atti di terrorismo. Reuters non usa nemmeno la parola terrorista come attributo per indicare specifici individui, gruppi o eventi”.