benvenuti-a-casa-di-michael-anastassiades

«Ho comprato questo posto nel 1997, dopo 10 anni di permanenza a Londra. È stata una mossa importante per definire la mia nuova “casa” come un impegno verso la città in cui avevo scelto di restare. Ho sventrato l’interno dell’edificio, volevo partire da zero. Intanto continuavo a vivere in un cantiere. La maggior parte delle cose disponibili non erano adatte alle proporzioni, così ho iniziato a progettarne di mie. La casa è diventata una scusa per occuparmi di produzione industriale e imparare a vivere con i pezzi che disegno. Sono passati quasi 25 anni dall’inizio del progetto. Ho smesso di aspettarmi di vederlo finito».