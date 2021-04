beautiful-maggio-2021-trame-e-anticipazioni-americane

Beautiful su Canale 5 trame di maggio 2021

Cosa succede nelle puntate di Beautiful in onda a maggio 2021? Prosegue l’anno nuovo per l’amatissima soap opera statunitense creata da William J. Bell e Lee Philips Bell in onda su CBS dal 23 marzo 1987.

In Italia la soap è trasmessa ininterrottamente dal 1990 e proprio di recente compie trent’anni dal debutto nel nostro Paese. Cosa sappiamo invece delle prossime puntate in onda nel mese di maggio 2021?

Sono in arrivo sconvolgenti colpi di scena nella soap opera americana più amata di sempre. Dalle anticipazioni americane scopriamo infatti la giovane Zoe è pronta a venire meno all’accordo fatto con Liam e Steffy per spiare Thomas.

continua a leggere dopo la pubblicità

Quando infatti la ragazza capisce che il bel Forrester ha “rinunciato” all’idea di avere una famiglia con Hope e Douglas, trasforma la sua missione in qualcosa di più personale.

Thomas e Zoe In Beautiful Credits: BBL Distribution/Mediaset

Proprio così, contro ogni prospettiva la modella si innamora di Thomas tanto da decide di fidanzarsi con lui per davvero. Sappiamo però che si tratta di un’altra strategia del ragazzo per incutere nuove paure nel piccolo Douglas. In che modo? Facendogli credere che Hope non potrà mai più essere la sua mamma perché adesso c’è Zoe.

Arriva quindi un’inaspettata proposta di matrimonio per la bella Zoe che lascia tutti senza parole, soprattutto Liam che non perde nemmeno un istante per cercare di far cambiare idea alla ragazza. Alla fine Zoe sposerà Thomas oppure ascolterà le parole di Liam?

continua a leggere dopo la pubblicità

Quel che è certo è che la questione finisce presto per interessare anche il rapporto tra Liam e Hope, ormai sempre più distanti. Questi contrattempi rischiano davvero di mettere fine alla storia della coppia, soprattutto dopo l’inaspettato bacio tra Liam e Steffy al quale abbiamo assistito nelle puntate in onda ad aprile. Che si tratti dell’inizio di un ritorno di fiamma tra Liam e Steffy? Per scoprirlo non ci resta che continuare a seguire le puntate in onda tutti i giorni dalle 13:40 su Canale 5.