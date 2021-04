5-idee-per-conservare-le-fragole

Perché esistono le conserve e le confetture?



Senza dubbio per prolungare nel tempo tutto il sapore e il profumo di frutta e verdura. Si perché, come sempre diciamo, bisogna rispettare la stagionalità a tavola e un buon piatto nasce sempre dall’utilizzo di prodotti di qualità. E dunque, le fragole maturano in primavera e non in inverno, così come i pomodori più succosi e l’anguria zuccherina in estate. È bene consumare ogni alimento al momento giusto, ma è anche possibile conservare i sapori per i mesi a venire. Le fragole, per esempio, sono i frutti più gustosi della primavera, tanto delicate da richiedere molta cura nella conservazione.



Come mantenere intatto il sapore di una fragola succosa per tutto il resto dell’anno? Ecco le nostre idee.

Fragole congelate

Per congelare le fragole dovete lavarle molto bene, privarle delle foglie e asciugarle accuratamente. Immergetele poi nel vino bianco e asciugatele. Passatele nello zucchero semolato e riponetele in un sacchetto per surgelati. Chiudete ermeticamente e riponete in freezer. Si conservano per qualche mese e potete all’occorrenza utilizzare le vostre fragole surgelate per preparare un sorbetto velocissimo. Basta frullarle da congelate con un cucchiaio di zucchero e uno di succo di limone.

Cubetti di ghiaccio

Per rendere le vostre bevande più fresche e colorate, sistemate delle piccole fragole, o solo qualche pezzetto di frutto, all’interno di una vaschetta porta-ghiaccio e coprite con dell’acqua o del tè. Lasciate congelare per qualche ora e poi utilizzate i cubetti fragolosi come preferite. Sono perfetti per la limonata.

Confettura

La confettura di fragole è il più classico tra i metodi di conservazione di questo frutto. Si prepara cuocendo in una pentola alta un kg di fragole lava molto bene e private del picciolo con 500 gr di zucchero. Il composto va mescolato di continuo per circa un’ora e poi riposto in barattoli di vetro sterilizzati per 30 minuti in acqua bollente. I vasetti vanno immediatamente chiusi e capovolti finché non si raffreddano. In questo modo si crea il sottovuoto. Per aromatizzare la confettura di fragole potete aggiungere a fine cottura un rametto di rosmarino.

Sciroppo di fragole

Tagliate a pezzetti 500 gr di fragole e mettetele in una pentola (non sul fuoco) a macerare con 250 gr di zucchero per tre ore.



Trascorso il tempo, frullate il composto ottenuto e filtratelo con un colino. Rimettete il tutto in pentola, aggiungete l’acqua e ponete sul fuoco finché il composto non raggiunge il bollore. A questo punto versatelo in barattoli di vetro sterilizzati e chiudete ermeticamente. Questo sciroppo è eretto sul gelato o nell’impasto di torte e ciambelle.

Liquore alla fragola

Per un dopo-cena un po’ diverso dal solito offrite ai vostri ospiti un liquore alla fragola homemade. Per prepararlo avete bisogno di 1 Kg di fragole, 1 litro di alcool a 90°, 1 Kg di zucchero e 1/2 litro d’acqua



Lavate le fragole e eliminate la parte verde. Raccoglietele in una ciotola e schiacciatele fino a ridurle in poltiglia. Riponete il composto in un grande barattolo di vetro e aggiungete l’alcool. Chiudete il barattolo e lasciate in infusione per 10 giorni almeno. Trascorsi questi giorni sciogliete lo zucchero a fuoco dolce con mezzo litro di acqua, mescolandolo in continuazione. Quando lo zucchero sarà tutto sciolto spegnete il fuoco e fate raffreddare. Aggiungete lo sciroppo di acqua e zucchero direttamente nel recipiente con l’alcool e le fragole, mescolate bene e richiudete ermeticamente il barattolo. Lasciate in infusione per altri 20 giorni e ricordatevi di agitare il barattolo almeno una volta al giorno. Trascorso il tempo necessario potete imbottigliare il liquore.