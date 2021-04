Wallover®, la tua casa a geometria variabile

Costruire, abitare, pensare. Il filosofo tedesco Martin Heidegger (1889-1976) fu tra i primi pensatori del Novecento a mettere in relazione il concetto di abitare con quello di spazio abitabile. Anticipando di mezzo secolo una tendenza che sarebbe diventata consuetudine, Heidegger aveva compreso che costruire è solo una condizione strumentale, e che un’abitazione è vuota se non include i significati scritti nell’organizzazione degli spazi. Perché abitare non è semplicemente occupare uno spazio, ma arricchirlo di senso, legarlo a una storia personale. Pensare, in termini abitativi, significa immaginare un luogo che si adatta alle esigenze di chi la vive e non è delineato dalle regole prestabilite dell’architettura. Per questo motivo, oggi più che mai, la casa ideale mette al centro la flessibilità: gli stessi ambienti che solo un anno fa erano solidi per definizione e separati da muri invalicabili, oggi sono ambienti liquidi, chiamati a bilanciare condivisione e intimità, palestra e ufficio, aree per la connessione e per le attività scolastiche. In questa nuova architettura degli spazi il senso fondamentale dell’abitare è diventato un gioco di equilibri fra estetica e funzione che trova la sua espressione in una progettazione sempre più trasformabile, modulabile e adattabile alle nostre esigenze.

Sistema modulare Wallover – Caccaro

In quest’ottica le pareti di casa hanno un ruolo di primo piano, perché modificano le geometrie degli ambienti, riflettono l’illuminazione, regalano profondità e volume: raccontano in concreto il carattere di chi le abita, come fossero la tela di mattoni su cui Edward Hopper voleva dipingere “la luce del Sole”. Ma in questa nuova rappresentazione, allo stesso tempo libera e funzionale, è fondamentale concepire ogni parete come la tessera di un puzzle in un quadro olistico, dove i muri non delimitano gli spazi ma rappresentano un elemento della composizione complessiva. Per vivere al meglio questa casa in costante trasformazione Caccaro, uno dei grandi protagonisti dell’arredo made in Italy, ha ideato Wallover®, un sistema di contenitori verticali e orizzontali concepito per donare ritmo e proporzione agli spazi abitativi, rispettando le necessità di ogni zona e rispecchiandone le peculiarità. Alla base c’è un disegno preciso: conferire alla casa un nuovo taglio architetturale, con un linguaggio fondato su vitalità e funzione. Con i contenitori Wallover® le pareti di casa diventano la “tela bianca” di una composizione discreta ed elegante, ma anche versatile e funzionale. Non più muro divisorio, ma pratico elemento di concordanza per l’armonia dell’intera casa. Solo così gli spazi parlano di te: perché ti raccontano, e ti capiscono.

Wallover®, infatti, si plasma per esaltare la tua personalità attraverso quelle stesse pareti che accolgono e custodiscono la tua vita. Le configurazioni a cui possono dar vita gli elementi del sistema sono innumerevoli: da pilastri bifacciali a tutt’altezza collocati anche in centro stanza a pareti attrezzate con TV per il living, da soluzioni che reinterpretano il concetto di màdia tradizionale a librerie, da contenitori per la zona notte a funzionali composizioni per l’ingresso. Il nuovo sistema è progettato e ingegnerizzato seguendo il DNA di Caccaro: innovazione tecnica, estremo rigore e pulizia estetica, ferramenta personalizzata, attenzione allo spessore dei pannelli, lavorazioni curate fin nei minimi dettagli e controllate automaticamente da sistemi industriali automatici.

Il concept è stato elaborato da Monica Graffeo, nuovo art director Caccaro, che lo racconta così: «Il progetto nasce dall’osservazione di alcune sculture contemporanee che lavorano sul concetto di ritmo e proporzione nella loro relazione con lo spazio in cui sono esposte. Per questo abbiamo progettato un sistema di contenitori molto puliti che si può dimensionare per gestirne al meglio le proporzioni e che si relazionano a una serie di elementi a giorno che giocano su dei divisori disposti secondo due ritmi diversi, che suonano bene se relazionati insieme. Il sistema consente di affiancare, strecciare, rivestire liberamente tutti gli elementi del sistema. Lo scopo è quello di creare composizioni che facciano vivere la parete come fosse un quadro, grazie alla tensione delle proporzioni, al ritmo, alla matericità dei materiali che si possono abbinare e alla luce che può essere applicata ai volumi».

Nato per integrarsi totalmente con il sistema Freedhome® di moduli per il grande contenimento, Wallover® ne accoglie l’attenzione all’illuminazione, nonché la gamma di finiture, lamé, laccati, essenze e vetri. Allo stesso tempo, si arricchisce di nuove interessanti possibilità, tra cui le nuove finiture Kera e Oxid, rese possibili da un nuovo sistema di verniciatura artigianale, che dà vita a un’originale nuvolatura con i riflessi metallici del rame, del bronzo e del ferro. Tutti questi dettagli impreziosiscono i vari elementi di Wallover®, garantendo inedite sensazioni tattili e visive. La vasta gamma di finiture (atossiche e inodore, studiate dalla divisione di ricerca e sviluppo di Caccaro), peraltro, va incontro alle diverse preferenze nel progettare le varie zone della casa: in base al proprio gusto sarà possibile scegliere una linea di continuità oppure di contrasto fra i vari ambienti della casa, per esempio tra living e zona notte. Sensorialità, ritmo, luce ed espressione del sé sono i principi che Caccaro vuole portare avanti per sviluppare sistemi di design innovativi e non legati a mode passeggere, che consentono di “vestire” la casa come un abito sartoriale, senza rinunciare alla praticità e alla funzionalità.

Gli altissimi standard qualitativi e l’attenzione ai dettagli non dimenticano il know-how artigianale, che per Caccaro deriva da più di 60 anni di attività nel settore dell’arredamento di alta gamma. Anche per questo motivo, Wallover® sfugge alla definizione di mero contenitore e approda al concetto abitativo caro ad Heidegger, pensare: perché grazie alla sua flessibilità, adattabilità e capacità scenografica, dona ritmo all’arredamento e rende interessante qualsiasi parete. Gli elementi possono essere abbinati per creare composizioni lineari oppure scomposte, classiche o contemporanee, libere nello spazio o raccolte in un volume unico. Come un elemento architettonico, che si integra negli spazi della casa, per renderla più accogliente e piena di vita.