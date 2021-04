Uomini e Donne, l’assenza in studio sta preoccupando tutti: ritornerà?

L’assenza dell’opinionista Tina Cipollari negli studi di “Uomini e Donne” sta preoccupando il pubblico di Mediaset: come mai?

Tina Cipollari e Gemma Galgani (da Twitter)

Proseguono le registrazioni delle nuove puntate di “Uomini e Donne”, il seguitissimo programma ideato e condotto da Maria De Filippi sull’ammiraglia Mediaset. Stando alle anticipazioni però uno dei cuori pulsanti del programma sembrerebbe mancare negli episodi che vedremo in onda prossimamente.

E’ Blastingnews a mettere ancora in risalto l’assenza dell’opinionista Tina Cipollari la quale nell’episodio registrato ieri, sabato 10 aprile, non avrebbe fatto rientro in studio, ma per adesso sono ancora oscuri i motivi.

Tra gli affezionatissimi del programma “Uomini e Donne” c’è gli teme un abbandono definitivo dell’opinionista la quale circa 15 anni fa si era già presa una pausa lasciando i fan senza parole. Nei giorni scorsi però, la simpaticissima Tina, ex moglie di Kikò Nalli, ha festeggiato con tanto di candeline il ventesimo anno che la vede impegnata nella trasmissione della De Filippi.

Intanto sono giù due settimane che della Cipollari non si hanno tracce in studio. La padrona di casa in un collegamento con l’opinionista ha voluto ironizzare chiedendole se l’avessero messa ai domiciliari, ma nemmeno in quel caso Tina si è lasciata andare a chiarimenti. Tra i tanti che la seguono e la ammirano c’è anche chi avanza l’ipotesi che abbia contratto il virus.

In assenza della Cipollari negli studi di “Uomini e Donne”, la Galgani si riprende la scena

Uomini e Donne (Screenshot)

Nelle prossime puntate al centro dell’attenzione vedremo la Dama del Trono Over, Gemma Galgani, acerrima nemica della Cipollari. Nel corso delle registrazioni avvenute nella giornata di ieri, sabato 10 aprile, la Dama sembrerebbe essersi ritrovata ancora una volta seduta al centro dello studio con il Cavaliere Nicola Vivarelli.

Il bellissimo ragazzo, classe ’94, originario di Forte Dei Marmi sembrerebbe interessare alla Dama del Trono Over, ma Nicola le ha fatto presente che tra loro può esserci solo una bella amicizia. Quanto invece alla tronista del Trono Classico, Samantha Curcio, questa ultima sembrerebbe proseguire la sua conoscenza con l’ex tentatore dell’ultima edizione di Temptation Island, Bohdan.