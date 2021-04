plumcake-allo-yogurt-con-fragole-e-cacao

Il plum cake allo yogurt con fragole e cacao è un soffice dolce a base di yogurt e cacao, ideale per la prima colazione o per la merenda: è preparato con l’olio al posto del burro e con poco zucchero.

Per preparare questo plum cake alle fragole non serve la bilancia: solo un vasetto di yogurt e un cucchiaio, un modo semplice anche per memorizzare la ricetta e rifarla spesso.

Il termine plum cake deriva ovviamente dall’inglese, e in Inghilterra esiste una torta tradizionale a base di prugne secche (plum, in inglese, significa prugna), tuttavia oggi quella torta non si prepara più e la cosa più vicina al plum cake è il fruit cake, una torta rettangolare ripiena di frutta secca. La forma rettangolare è tipica anche di un altro dolce, anche se in formato mignon: le madeleine francesi, che con i plum cake attuali condividono la consistenza.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti



Tempo di cottura: 40 minuti



Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

6 persone

Ingredienti

1 vasetto Yogurt Bianco

1 vasetto Zucchero

2 vasetti Farina 0

1/2 vasetto Olio Di Semi Di Mais

2 uova

2 cucchiai Cacao amaro

1 cucchiaino Lievito per dolci

5-6 Fragole

q.b. Zucchero A Velo per spolverare

Preparazione

Per preparare la ricetta del plum cake allo yogurt con fragole e cacao, versate in una ciotola le uova, lo yogurt e l’olio. Mescolate bene con l’aiuto di una frusta.

Aggiungete la farina, il cacao e il lievito per dolci. Amalgamate bene gli ingredienti.

Foderate uno stampo da plum cake e versate 2/3 dell’impasto.

Adagiate le fragole tagliate a metà e ricoprite con il restante impasto.

Infornate il plum cake a 180° C per circa 40 minuti. Fate la prova stecchino prima di sfornare il dolce.

Fate raffreddare completamente il dolce e poi spolveratelo con dello zucchero a velo.