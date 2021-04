Spread the love











Ormai è ufficiale: Meghan Markle non sarà al funerale del principe Filippo, ma dietro alle motivazioni di salute sembra nascondersi altro. Ecco tutti i dettagli. Meghan Markle sarà assente al funerale del principe Filippo, nonno del suo consorte Harry, duca di Sussex. La motivazione ufficiale è la sua impossibilità di viaggiare per lungo tempo in […]

L’articolo Meghan Markle non sarà al funerale del principe Filippo: cosa sta accadendo realmente proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...