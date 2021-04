Spread the love











Zlatan Ibrahimovic è stato accusato di aver pagato per uccidere un leone, portandone i resti dall’Africa alla sua casa in Svezia. Ecco tutte le accuse al calciatore rossonero. Zlatan Ibrahimovic dovrà rispondere di pesantissime accuse a suo carico. Il sito Expressen lo ha accusato di aver ucciso un leone in Africa nel 2011 e di […]

L’articolo Ibrahimovic ha ucciso un leone e lo ha portato a casa come trofeo: il calciatore sotto accusa proviene da Leggilo.org.

