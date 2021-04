Ingredienti

600 g guancia di manzo

350 g cipolline borettane pulite

200 g Vin Santo

100 g vino rosso

50 g miele di castagno

30 g concentrato di pomodoro

2 g cipolle

1 carota

1 gambo di sedano

alloro

rosmarino

timo

salvia

aceto di lamponi

zucchero di canna

olio extravergine di oliva

burro

maizena

sale

Durata: 8 h 30 min Livello: Facile Dosi: 4 persone

Per preparare la guancia di manzo con cipolline agrodolci, private la guancia dei suoi nervetti e della cartilagine esterna.

Preparate un trito grossolano col sedano, la carota e le cipolle e fate rosolare in una padella per 5 minuti, unite i ritagli della guancia e gli aromi. Spegnete e tenete da parte.

Rosolate, in una padella velata di olio ben calda la carne, sigillandola su tutti i lati. Spostatela quindi nella casseruola con il trito di verdure e gli aromi.

Unite il concentrato di pomodoro, deglassate, ovvero sfumate il fondo di cottura della guancia, prima con il Vin Santo, poi con il vino rosso, quindi uniteli alla guancia e alle verdure e regolate di sale.

Inserite la guancia con aromi, verdure e liquidi in un sacchetto per sottovuoto adatto alla cottura anche ad alte temperature.

Unite, in un altro sacchetto, le cipolline con 30 g di aceto di lamponi e il miele di castagno e sigillate.

Cuocete entrambi i sacchetti a 85 °C per 8 ore o a 55 °C per 48 ore.

Immergete i sacchetti in acqua fredda e fate intiepidire.

Filtrate il fondo di cottura della guancia, quindi addensatelo e regolate di sale. Unite una noce di burro e 1 cucchiaino di maizena, quindi legate la salsa.

Caramellate le cipolline in una padella con 2 cucchiai di zucchero di canna e fatele dorare.

Servite la guancia con il suo fondo e le cipolline e a piacere, una purea di patate o di sedano rapa.