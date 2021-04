Fontana: l’estate sarà come la ricordiamo.

Spread the love

La conferenza stampa del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a Palazzo Lombardia, Milano, 22 marzo 2021.

ANSA/ MOURAD BALTI TOUATI

“La vaccinazione sta proseguendo molto bene e adesso con le nuove dosi che dovrebbero arrivare riusciremo a completare la vaccinazione e, una volta completata, l’estate tornerà ad essere come ce la ricordiamo”.

Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana a margine dell’incontro di questo pomeriggio con l’assessore al Welfare Letizia Moratti e il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana sul tema ‘Enti locali e sanità’ nell’ambito della prima delle due giornata di formazione della Scuola Politica della Lega curate dal senatore Armando Siri.

Ai cronisti che gli hanno chiesto se la Lombardia abbia problemi con le forniture di vaccini, Fontana ha risposto: “In questo momento no perché è arrivato all’inizio della settimana un carico di Pfizer per cui per ora siamo coperti”.(ANSA)