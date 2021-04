Domenica Live, Sandra Milo una furia contro Alessandro Cecchi Paone “Sei un …”, Cecchi Paone fuori di sé

Spread the love











Ieri è andata in onda un’altra puntata di Domenica Live condotta da Barbara D’Urso che in studio ha avuto, come al solito, tantissimi ospiti.

Tra gli altri c’è stato il momento, dedicato al covid e in studio c’era il Prof. Pregliasco e Alessandro Cecchi Paone e in collegamento l’attrice, ormai 88enne, Sandra Milo. E’ stata proprio Sandra Milo a cominciare una discussione che poi è diventata molto accesa.

Vediamo cosa è accaduto.

Alessandra Milo provoca il prof. Pregliasco e poi litiga con Alessandro Cecchi Paone

Ieri a Domenica live, durante il momento dedicato alla pandemia e alla discussione sui vaccini e sulla situazione in generale che stanno vivendo gli italiani ma, in realtà tutto il mondo, Barbara D’Urso aveva come ospiti il prof. Pregliasco, Alessandro Cecchi Paone e Sandra Milo in collegamento da casa sua.

E’ accaduto che il virologo, il prof. Pregliasco ha sottolineato che le chiusure e le restrizioni sono l’unico strumento, insieme ai vaccini, per contenere la pandemia e per evitare ulteriori morti e le ospedalizzazioni che sono ormai così numerose che stanno impedendo di garantire a tutti di essere curati nel migliore dei modi.

Sandra Milo, che da sempre sente molto la condizione di chi sta soffrendo per tutte queste restrizioni e che ci sono intere categorie di lavoratori messe in ginocchio dalla chiusura delle attività commerciali ha detto al prof. Pregliasco: “Posso fare una domanda? Lei che lavoro svolge?” e lui, molto serenamente le ha risposto: “Faccio il virologo e dirigo l’Istituto Galeazzi a Milano”. A quel punto Sandra Milo è andata avanti e ha detto: “Lei percepisce lo stipendio a fine mese? E sa quanta gente non ha da mangiare, non percepisce lo stipendio ed ha esaurito i propri risparmi? Non ha mai pensato di dare una parte del suo stipendio a queste persone?”.

L’intervento di Alessandro Cecchi Paone contro Sandra Milo

A quelle parole pronunciate da Sandra Milo è intervenuto Alessandro Cecchi Paone che ha controbattuto così: “Non è colpa del professore, ma della malattia”. E la Milo fuori di sè: “Della tua disapprovazione non mi interessa, sei un intellettuale, non sei dalla parte dei poveri. Stai sempre dall’altra parte”. Ma Cecchi Paone ha aggiunto: “Ma cosa c’entra il prof? Qui è colpa del virus. Riprendi il controllo!“, a quel punto è intervenuta Barbara D’Urso che, nella qualità di padrona di casa, si è sentita obbligata a riportare la calma in studio e ha detto a Cecchi Paone: “Non alzare la voce Alessandro, piano!” e lui: “Aiutami tu allora” e così la D’Urso alla Milo: “Capisco che sei una passionale. Se ti agiti però ho paura, visto che hai 88 anni. Poi di conseguenza Alessandro alza la voce e non mi piace”. Ma Sandra Milo le ha risposto: “Posso assicurare…” e la D’Urso l’ha interrotta finendo, scherzosamente la frase per lei: “Stai benissimo e ci sotterri tutti, lo so”.

