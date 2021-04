coronavirus:-a-ceresole-d’alba-16-attualmente-positivi

L’Amministrazione Comunale di Ceresole d’Alba ha comunicato che gli attualmente positivi al Coronavirus in paese sono 16.

“Si ricorda alla cittadinanza che, per evitare il diffondersi del contagio, è necessario ridurre al minimo le occasioni di contatto tra persone non conviventi. Un piccolo sacrificio può essere fondamentale per salvaguardare la salute dei conoscenti e dei nostri concittadini



Si informa la cittadinanza che presso la FARMACIA PAPURELLO di Ceresole, per chi ha necessità, è possibile eseguire i TAMPONI RAPIDI ANTIGENICI . Il test, dal costo di 30 €, deve essere prenotato al numero 0172.574198” informano dal Comune di Ceresole d’Alba.