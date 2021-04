belen-rodriguez,-durissimo-attacco-sul-web-“lei-e-nina-moric-…”

Spread the love











Non c’è proprio pace tra Belen Rodriguez, ovvero la showgirl Argentina che ancora una volta sembra sia finita al centro delle critiche. Di certo ormai dopo 20 anni Belen è abituata ad essere sotto i riflettori e soprattutto al centro di alcune polemiche. In tutti questi anni le critiche sono arrivate per delle scelte professionali ma anche per alcune scelte relative alla sua vita privata.

Belen Rodriguez oggi felice insieme al compagno Antonino Spinalbese

Oggi la showgirl Argentina è felice insieme al suo compagno Antonino Spinalbese, un venticinquenne che sembra sia riuscito a conquistare il suo cuore. La Rodriguez è anche in attesa di una bambina che nascerà in estate e si chiamerà Luna Marie. Proprio in questi giorni è stata particolarmente attiva sui social network dove ha postato alcune foto che la ritraggono con il pancione. È stata anche in TV ospite da Mara Venier a Domenica in e poi ancora a Canzone segreta di Serena Rossi dove si è tanto commossa. Nonostante, comunque sia in dolce attesa il popolo del web sembra non risparmiarle alcune critiche. Questa volta infatti in molti si sono scagliati contro Belen e sembra Siano andati giù anche in modo piuttosto pesante. Ma per quale motivo?

La showgirl al centro delle critiche “Basta ritocchini”

Tutto pare sia iniziato nel momento in cui Belen ha pubblicato una fotografia sui social che la ritrae in primo piano ed un dettaglio non è passato di certo inosservato. Si tratterebbe del volume delle sue labbra, che sembra sia aumentato ancora di più rispetto al passato. In questa foto in bianco e nero, Belen ha gli occhi chiusi e le mani dietro la nuca, nascoste tra i suoi capelli. Tuttavia ad attirare l’attenzione, come abbiamo già detto, sono state le sue labbra. Sono stati in tanti a criticare il fatto che Belen continui a ricorrere alla chirurgia nonostante comunque sia già molto bella.

Il popolo del web in rivolta

“Si però basta gonfiare le labbra. In questa foto sembrano canotti”, ha dichiarato un utente. E poi “Belen ja stai esagerando con ste labbra e che cavolo!! Tra poco pigli il volo!! Ma poi perché?”. Qualcuno invece sembra averla paragonata addirittura Nina Moric, ovvero la modella ex compagna di Fabrizio Corona che pare abbia fatto ricorso alla chirurgia parecchie volte e di essersene anche pentita. “Fra poco farà la fine di Nina Moric che era bellissime e si è rovinata con la chirurgia”. Questo il commento di un altro utente.

Mi piace: Mi piace Caricamento...