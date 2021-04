Avanti un altro pure di sera, Elisabetta Gregoraci prova a mettere in imbarazzo Paolo Bonolis che le dà una risposta geniale, il web in delirio

Spread the love











Ieri sera è iniziato Avanti un altro pure di sera, che nei giorni scorsi era stato pubblicizzato su Canale 5 con tanti promo simpatici e divertenti.

Paolo Bonolis, che è andato ospite al Tg 5 per presentarlo si è lanciato in questa nuova avventura e ha detto alla giornalista Costanza Calabresi che il programma, oltre a divertire il pubblico, diverte innanzitutto lui stesso perché non è mai uguale nonostante lo schema sia più o meno sempre lo stesso. A giocare nel serale di Avanti un altro pure di sera, ci sono personaggi famosi divisi in due squadre che si sfideranno per vincere e poi devolvere la somma, eventuale, in beneficenza.

Elisabetta Gregoraci prova a mettere in difficoltà Paolo Bonolis che le dà una risposta epica

Ieri, nella prima puntata di Avanti un altro pure di sera, a sfidarsi sono state due squadre, da una parte gli ex concorrenti de Il grande fratello vip che quest’anno è durato tantissimo, molto più delle altre edizioni e, dall’altra alcuni opinionisti tra cui Antonella Elia, Alba Parietti, Giovanni Ciacci e Malgioglio.

Tra gli ex concorrenti de Il grande Fratello vip c’era Elisabetta Gregoraci che, dal salottino ha scelto il ragazzo muscoloso.

Il ragazzo palestrato e muscoloso, dopo essere stato scelto dalla Gregoraci, in studio si è esibito in una serie di esercizi ginnici che hanno messo in risalto la sua fisicità e i suoi muscoli e allora, dopo che ha terminato, la Gregoraci ha chiesto a Paolo Bonolis: “Tu, Paolo, questi esercizi li fai a casa?” pensando di metterlo in imbarazzo ma Bonolis che non si fa mai trovare impreparato e, senza farsi spiazzare, ma piuttosto spiazzando come è nel suo stile, ha replicato: “Io no, sono sufficientemente ricco per farlo fare a lui”.

La reazione in studio e sul web

In studio tutti tra concorrenti famosi e pubblico si sono divertiti tanto a sentire questa battuta che nessuno si aspettava e Matilde Brandi notata in qual momento dalle telecamere, ha detto qualcosa a microfono spento ma che è stata facilmente interpretabile “Lo amo”.

Anche il web ha apprezzato tantissimo quella battuta che, se da una parte è stata brutale e dissacrante, dall’altra inaspettata ha divertito e fatto tanto ridere.

Il web si è scatenato con i commenti tutti a favore di Bonolis e della sua comicità mai banale.

