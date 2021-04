Avanti un altro pure di sera: 3 curiosità da sapere

Spread the love

Domenica 11 aprile è andata in onda su Canale 5 la prima puntata di “Avanti un altro pure di sera” che inaugura una serie di speciali del game show con ospiti vip. Conduce Paolo Bonolis affiancato da Luca Laurenti. In passato c’erano già stati appuntamenti in prima serata della trasmissione. Quali sono stati i momenti cult?

È stato un successo anche sui social, tra commenti e condivisioni, “Avanti un altro! Pure di sera” di domenica 11 aprile.

Il game show in prima serata su Canale 5, condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti, ha aperto la serie di speciali con cui si festeggerà il decimo anniversario del format.

Il debutto di Avanti un altro pure di sera

Nel primo appuntamento hanno giocato volti noti dello spettacolo che, suddivisi in due squadre – “GFVIP vs Opinionisti” -, risponderanno alle domande per un nobile scopo.

In questa occasione, infatti, il montepremi è stato devoluto al CE.R.S (www.adottaunangelo.it), onlus che si occupa di assistenza specialistica domiciliare gratuita a bambini con gravi disabilità.

Per la squadra “GFVIP” sono scesi in campo Matilde Brandi, Patrizia De Blanck, Mario Ermito, Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Giacomo Urtis.

Per gli “Opinionisti” si sono messi in gioco Alessandro Cecchi Paone, Giovanni Ciacci, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Cristiano Malgioglio, Alba Parietti.

Tra gli ospiti della serata Roberto Giacobbo e Corrado Tedeschi.

Avanti un altro pure di sera: tre puntate cult

La prima puntata di “Avanti un altro” è andata in onda il 5 settembre 2011.

Il mattatore storico è Paolo Bonolis, affiancato dall’inseparabile Luca Laurenti.

Durante la terza e la quarta edizione (2013 e 2014), Bonolis ha condotto il programma in staffetta con Gerry Scotti. E dal 27 al 30 dicembre 2014 e dal 12 al 30 aprile 2015, Bonolis e Scotti hanno condotto in coppia.

Per quanto riguarda gli speciali in prima serata, ci sono stati tre appuntamenti cult in questi anni.

L’8 giugno 2017 è andato in onda un appuntamento speciale dal titolo “Avanti un altro! Pure di sera”, in cui hanno giocato, insieme a Paolo Bonolis, diversi volti noti dello spettacolo.

I concorrenti erano divisi in due squadre: ‘Uomini vs Donne’. Il montepremi è stato devoluto alla Onlus CE.R.S.

Il 6 giugno 2018 è andato in onda un nuovo appuntamento di “Avanti un altro! Pure di sera”. La sfida questa volta è stata ‘Realtà vs Reality’ e la vincita finale è stata devoluta sempre a CE.R.S..

Il 13 giugno 2018, sempre in prima serata, è andata in onda una puntata speciale di “Avanti un altro”, declinata con il sottotitolo “An Italian Crime Story”, che ha raccolto le peggiori e nefaste gesta delle oltre 1.000 puntate dei suoi, fino ad allora, sette anni di vita televisiva.

Per fare luce su questo crimine televisivo è intervenuto Gianluigi Nuzzi.