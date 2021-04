arisa-di-nuovo-impegnata-sentimentalmente?-la-foto-su-instagram-che-non-lascia-dubbi

Spread the love

Pare proprio che Arisa e Andrea Di Carlo siano tornati insieme. E non avrebbero certo nascosto la cosa. Anzi, sarebbe stata proprio una foto del compagno della cantante ad aver alimentato il gossip in queste ore. Sul suo profilo Instagram, Andrea Di Carlo ha condiviso la foto di un bacio con Arisa, scrivendo:

Io non so che ne sarà di noi , ma al momento siamo noi. ❤️ @arisamusic

Cosa era successo tra Arisa e Andrea Di Carlo?

Durante un’intervista a Domenica In, Arisa aveva confessato alla conduttrice Mara Venier che le cose in amore non andavano bene. C’era stato uno sfogo pieno di tristezza e lacrime e qualche giorno dopo era arrivata la conferma della rottura tra i due. Conferma che aveva lasciato tutti di stucco, anche perché il prossimo 2 settembre Arisa e Andrea Di Carlo sarebbero dovuti convolare a nozze.

Proprio Di Carlo, dopo la rottura, si era sfogato così:

Pensate che avevamo fissato anche il matrimonio […] Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante, il 2 settembre avevamo fissato il matrimonio qui a Roma. […] Per me è finita, non torno indietro. Il matrimonio è annullato, mi sono ripreso l’anello fonte: fanpage.it

Al momento non si sa se i due hanno come obiettivo, ancora, quello dei fiori d’arancio. Fatto sta che l’amore sembra aver trionfato e, parafrasando un pezzo della cantante: tutto potrebbe finire, ma l’amore no.