uploading mind: il futuro non lontano non moriremo più

Già nel 1988, lo scienziato canadese e noto futurologo Hans Moravec, nel libro Mind Children, immagina il mind uploading come il trasferimento, strato dopo strato, del cervello in una simulazione digitalizzata, aprendo la strada all’ibridazione cibernetica dell’uomo, ovvero alla compenetrazione simbiotica dell’uomo e la macchina. “Così, quando le macchine avranno raggiunto un livello di complessità paragonabile a quello dell’uomo, si potrà pensare di trasferire il contenuto di un cervello all’interno di un hardware, rendendo il costrutto di tale individuo immortale”.

Negli anni, le teorie legate all’uploading della mente hanno preso sempre più piede. Tuttavia, la chiave per rendere possibile questo passo resta la conoscenza chiara dei meandri del cervello umano. Della miriade di complesse, intricate e infinitesimali connessioni neuronali che caratterizzano ciò che siamo. E se da lungo tempo si studia come mapparle, i risultati noti sono ancora parziali ma lasciano intravedere in modo sempre più nitido quelli che saranno gli scenari futuri.

In particolare, nel 2005 a parlare per la prima volta di Connettomica sono gli scienziati Olaf Sporns della Indiana University e Patric Hagmann della Lausanne University Hospital che, in modo indipendente tra loro, e allo stesso tempo analogo, introducono il termine Connettoma per indicare la mappatura delle connessioni neuronali. Nell’articolo scientifico The human connectome: A structural description of the human brain, pubblicato a settembre 2005 su PLoS Computational Biology, Sporns et al. esplicitano il significato del neologismo e l’impulso scientifico che deriverà proprio dallo studio del connettoma. “Per comprendere la funzione di un network occorre conoscere i suoi elementi e le interconnessioni. Lo scopo di questo articolo è discutere le strategie di ricerca mirate alla descrizione strutturale della rete di elementi e delle connessioni che formano il cervello umano. Noi proponiamo di chiamare questi dati il “connettoma” umano e pensiamo che ciò sia fondamentalmente importante nella neuroscienza cognitiva e nella neuropsicologia. Il connettoma incrementerà in maniera significativa la nostra comprensione su come emergono gli stati cerebrali funzionali dal loro substrato sottostante, e fornirà nuovi insight sulle funzionalità cerebrali in caso di lesioni della sua struttura”.

Per il lancio di un progetto di ricerca dedicato, tuttavia, occorrerà attendere il 2009, con la nascita dello Human Connectome Project, di durata quinquennale e promosso da sedici componenti della National Institutes of Health statunitense.