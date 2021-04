una-spa-di-lusso-nelle-“scuderie”-di-strasburgo

Il nome stesso dell’hotel racconta le sue origini: Les Haras, che tradotto significa le scuderie, sorge nel quartiere storico di Strasburgo La Petite France e nasce dal restauro di un complesso monumentale cittadino di Strasburgo, che nel 1756 ospitava le scuderie reali. Rimasto inutilizzato per decenni, il complesso settecentesco è stato recuperato dall’ Ircad, l’istituto per la ricerca sul cancro del sistema digerente con il coinvolgimento dello chef stellato Marc Haeberlin e dell’albergatore Jean-Pascal Scharf. Non a caso la struttura si trova a fianco dell’ospedale universitario dove ogni anno l’Ircad forma migliaia di chirurghi.

Les Haras, photo: Nicolas Matheus

Les Haras, photo: Nicolas Matheus

La struttura è stata inserita nel 2010 nell’elenco degli edifici di patrimonio storico ed è stata ristrutturata da Denu & Paradon. A occuparsi degli interni dello stabile sono stati chiamati il designer francese Patrick Jouin e l’architetto Sanjit Manku, che hanno applicato in tutti gli ambienti una grande attenzione ai dettagli e ispirandosi alla tradizione equestre hanno mantenuto il più possibile intatto l’heritage del luogo. Lo stabile ha mantenuto il suo aspetto rustico, che si riflette nelle scelte dell’arredamento degli interni, a partire dall’impiego di materiali naturali quali pelle, legno, lino e cotone.

Photo: Nicolas Matheus

Oggi il duo Jouin-Manku ha progettato l’ampliamento di Les Haras con una Spa, diverse sale riunioni e 60 nuove camere. Per realizzarlo, i designer hanno utilizzato un edificio del IXX secolo che si trova dall’altra parte della strada rispetto alla struttura principale dell’albergo, sfruttando un vecchio tunnel sotterraneo che collegava i due palazzi. Riuscire a trovare una soluzione che rattoppasse la spaccatura tra gli edifici è stata la prima sfida che i due designer hanno dovuto affrontare.

Les Haras, photo: Nicolas Matheus

Les Haras, photo: Nicolas Matheus

Jouin e Manku hanno pensato di assegnare al tunnel un ruolo: attraversando questo passaggio, è come se il cliente iniziasse a prendere maggiore coscienza del proprio e preparasse il corpo per l’esperienza del trattamento. Nella hall e all’interno degli spogliatoi, il gioco tra materiali e luce crea un bozzolo tra il calore del rovere e il scintillio delle piastrelle a mosaico che richiamano l’acqua. All’interno, tre cavità meticolosamente progettate ospitano una doccia esperienziale, un bagno turco e una sauna. In uno spazio separato, la relax room si affaccia sul giardino attraverso un’ampia finestra a tutta lunghezza. L’arredamento suggerisce tranquillità, l’ambiente perfetto per una tazza di tisana.