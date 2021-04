Them avrà una seconda stagione

Them 2 si farà

Them 2 ci sarà. La seconda stagione della serie horror antologica è stata confermata ancor prima dell’esordio. Commissionata da Amazon nel luglio 2018, Them è ideata dal creatore di successo Little Marvin e dalla produttrice esecutiva Lena Waithe.

Quando esce Them 2

Quanto all’uscita di Them 2, i nuovi episodi approderanno su Prime Video non prima della prossima primavera, non essendo ancora iniziate le riprese. Se dovessimo fare un pronostico, la seconda stagione uscirà entro la fine del 2022, se non all’inizio del 2023.

La serie è creata e prodotta da Little Marvin insieme ai produttori esecutivi Lena Waithe, Miri Yoon e Roy Lee di Vertigo Entertainment, David Matthews e Don Kurt. Them è una co-produzione di Sony Pictures Television e Amazon Studios. La prima stagione sarà disponibile in versione doppiata dalla prossima estate.

Anticipazioni su Them 2

continua a leggere dopo la pubblicità

La famiglia Emory, protagonista di Them: Covenant. Credits: Amazon Prime Video.

La prima stagione di Them è intitolata “Covenant”, è ambientata negli anni Cinquanta e ha per protagonista una famiglia afroamericana che si trasferisce dal North Carolina in un quartiere di soli bianchi a Los Angeles, durante il periodo storico noto come “The Great Migration”. La casa della famiglia, apparentemente idilliaca, diventa un inferno nel momento in cui forze maligne, sia reali che soprannaturali, minacciano di distruggerli.

Cast di Them 2, attori e personaggi

Il cast della prima stagione di Them include Deborah Ayorinde, Ashley Thomas, Alison Pill, Shahadi Wright Joseph, Melody Hurd, e Ryan Kwanten.

Attualmente non è chiaro se, come nel caso di American Horror Story, anche Them approfitterà del formato antologico per coinvolgere gli stessi attori nell’arco delle stagioni in ruoli differenti.

Trailer di Them 2

continua a leggere dopo la pubblicità

Il trailer della seconda stagione di Them uscirà a un paio di mesi dall’esordio dei nuovi episodi. Di seguito quello della prima stagione:

Them 2 in streaming

In streaming, la seconda stagione di Them sarà ancora una volta disponibile in streaming su Amazon Prime Video, che distribuisce la serie negli oltre 200 territori dove il servizio è attivo.